Воздушные силы сбили 43 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили 43 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы сбили 43 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину
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В ночь на 19 января российские войска совершили масштабную атаку на Украину, запустив 61 дрон по трем направлениям. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство беспилотников.

Главные тезисы

  • Российские войска совершили масштабную атаку на Украину со спуском 61 дронов ночью на 19 января.
  • Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 43 ударных дрона разных типов, которые были выпущены с трех разных направлений.
  • Воздушные нападения отражали авиация, зенитные ракетные войска и другие военные подразделения Украины.
  • Инциденты, произошедшие в результате атаки, привели к гибели лиц и значительному материальному ущербу, в частности в Киеве.
  • Украина продолжает защищать себя от агрессии со стороны России и принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности своих граждан.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

По информации военных, россияне запустили ударные дроны Shahed и имитаторы беспилотников по направлениям Миллерово, Брянска и Орла.

В ночь на 19 января противник атаковал 61-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

К 09:00 было подтверждено сбивание 43 ударных дронов Shahed и других типов.

ПВО работало в таких областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской. 15 вражеских дронов-имитаторов локационно потеряны, один оставался в воздухе, и боевая работа продолжалась.

Что известно о последствиях атаки террористической армии РФ по Киеву

По информации руководителя КМВА Тимура Ткаченко, в результате атаки преступной армии РФ по Киеву 18 января в Шевченковском районе погибли три человека.

Еще трем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

В результате ракетного удара российских окупантов было частично разрушено здание одного из предприятий, на третьем этаже которого вспыхнул пожар.

Кроме этого повреждения получили заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин, 10 автомобилей и станция метро "Лукьяновская".

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