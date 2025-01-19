Воздушные силы сбили 43 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 19 января российские войска совершили масштабную атаку на Украину, запустив 61 дрон по трем направлениям. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

По информации военных, россияне запустили ударные дроны Shahed и имитаторы беспилотников по направлениям Миллерово, Брянска и Орла.

В ночь на 19 января противник атаковал 61-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

К 09:00 было подтверждено сбивание 43 ударных дронов Shahed и других типов.

ПВО работало в таких областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской. 15 вражеских дронов-имитаторов локационно потеряны, один оставался в воздухе, и боевая работа продолжалась.

Что известно о последствиях атаки террористической армии РФ по Киеву

По информации руководителя КМВА Тимура Ткаченко, в результате атаки преступной армии РФ по Киеву 18 января в Шевченковском районе погибли три человека.

Еще трем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

В результате ракетного удара российских окупантов было частично разрушено здание одного из предприятий, на третьем этаже которого вспыхнул пожар.

Кроме этого повреждения получили заведение питания, бизнес-центр, торговый центр, магазин, 10 автомобилей и станция метро "Лукьяновская".