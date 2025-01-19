Повітряні сили збили 43 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну

У ніч на 19 січня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, запустивши 61 дрон із трьох напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили більшість безпілотників.
Головні тези:
- Російські війська здійснили масштабну атаку на Україну зі спуском 61 дронів уночі на 19 січня.
- Сили протиповітряної оборони успішно знищили 43 ударних дрони різних типів, які були випущені з трьох різних напрямків.
- Повітряні напади відбивали авіація, зенітні ракетні війська та інші військові підрозділи України.
- Інциденти, що сталися внаслідок атаки, призвели до загибелі осіб та значних матеріальних збитків, зокрема у Києві.
- Україна продовжує захищати себе від агресії з боку Росії та вживає всі необхідні заходи для забезпечення безпеки своїх громадян.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
За інформацією військових, росіяни запустили ударні дрони Shahed та імітатори безпілотників із напрямків Міллерово, Брянська та Орла.
У ніч на 19 січня противник атакував 61-м ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
До 09:00 було підтверджено збиття 43 ударних дронів Shahed та інших типів.
ППО працювала у таких областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській. 15 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені, один залишався в повітрі, і бойова робота тривала.
Що відомо про наслідки атаки терористичної армії РФ по Києву
За інформацією керівника КМВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки злочинної армїі РФ по Києву 18 січня у Шевченківському районі загинули троє осіб.
Ще трьом постраждалим було оказано медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.
Внаслідок ракетного удару російських окупантів було частково зруйновано будівлю одного з підприємств, на третьому поверсі якої спалахнула пожежа.
Окрім цього пошкодження отримали заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин, 10 автомобілів та станція метро "Лук'янівська".
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