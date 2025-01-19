Повітряні сили збили 43 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну

У ніч на 19 січня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, запустивши 61 дрон із трьох напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили більшість безпілотників.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

За інформацією військових, росіяни запустили ударні дрони Shahed та імітатори безпілотників із напрямків Міллерово, Брянська та Орла.

У ніч на 19 січня противник атакував 61-м ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

До 09:00 було підтверджено збиття 43 ударних дронів Shahed та інших типів.

ППО працювала у таких областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській. 15 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені, один залишався в повітрі, і бойова робота тривала.

Що відомо про наслідки атаки терористичної армії РФ по Києву

За інформацією керівника КМВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки злочинної армїі РФ по Києву 18 січня у Шевченківському районі загинули троє осіб.

Ще трьом постраждалим було оказано медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів було частково зруйновано будівлю одного з підприємств, на третьому поверсі якої спалахнула пожежа.

Окрім цього пошкодження отримали заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин, 10 автомобілів та станція метро "Лук'янівська".