Повітряні сили збили 43 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили 43 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили збили 43 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну
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У ніч на 19 січня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, запустивши 61 дрон із трьох напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили більшість безпілотників.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили масштабну атаку на Україну зі спуском 61 дронів уночі на 19 січня.
  • Сили протиповітряної оборони успішно знищили 43 ударних дрони різних типів, які були випущені з трьох різних напрямків.
  • Повітряні напади відбивали авіація, зенітні ракетні війська та інші військові підрозділи України.
  • Інциденти, що сталися внаслідок атаки, призвели до загибелі осіб та значних матеріальних збитків, зокрема у Києві.
  • Україна продовжує захищати себе від агресії з боку Росії та вживає всі необхідні заходи для забезпечення безпеки своїх громадян.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

За інформацією військових, росіяни запустили ударні дрони Shahed та імітатори безпілотників із напрямків Міллерово, Брянська та Орла.

У ніч на 19 січня противник атакував 61-м ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

До 09:00 було підтверджено збиття 43 ударних дронів Shahed та інших типів.

ППО працювала у таких областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській. 15 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені, один залишався в повітрі, і бойова робота тривала.

Що відомо про наслідки атаки терористичної армії РФ по Києву

За інформацією керівника КМВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки злочинної армїі РФ по Києву 18 січня у Шевченківському районі загинули троє осіб.

Ще трьом постраждалим було оказано медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів було частково зруйновано будівлю одного з підприємств, на третьому поверсі якої спалахнула пожежа.

Окрім цього пошкодження отримали заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин, 10 автомобілів та станція метро "Лук'янівська".

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