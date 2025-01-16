Воздушные силы сбили 34 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

В ночь с 15 на 16 января российские войска совершили атаку 55 ударными беспилотниками, в частности типа Shahed, и беспилотниками-имитаторами. Вражеские дроны запускались из направлений Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 09:00 16 января 34 ударных дрона уничтожены в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

Еще 18 беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.

Последствия атаки:

В Черниговской области дроны попали в фермерское хозяйство.

В Харьковской и Полтавской области из-за падения обломков сбитых беспилотников повреждены частные дома.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Обломки российского БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в Полтавской области

Как сообщили в Полтавской ОВА, ночью Полтавщину атаковали вражеские БПЛА.

ПВО отработало по враждебным целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области.

В настоящее время без света остается 301 бытовой и 22 юридических потребителя. В ОВА уверяют, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Также российские военные вечером 15 января атаковали аграрное предприятие в Черниговской области — повредили админздание, ангары и технику.