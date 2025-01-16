Воздушные силы сбили 34 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

В ночь с 15 на 16 января российские войска совершили атаку 55 ударными беспилотниками, в частности типа Shahed, и беспилотниками-имитаторами. Вражеские дроны запускались из направлений Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск
Главные тезисы
- Российская атака на Украину включала 55 беспилотников, из которых 34 были уничтожены воздушными силами.
- Избиение дронов привело к повреждению фермерского хозяйства в Черниговской области и частных домов Харьковщины и Полтавщины.
- Обломки беспилотников повредили энергетическую инфраструктуру в Полтавской области, приводя к отключению от электросети сотен потребителей.
- Воздушные силы и другие военные подразделения эффективно отразили атаку вражеских дронов, зафиксировав большое количество сбитых авиационных аппаратов.
- В результате атаки также пострадали аграрное предприятие в Черниговской области, где повредили админздание, ангары и технику.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, по состоянию на 09:00 16 января 34 ударных дрона уничтожены в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.
Еще 18 беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.
Последствия атаки:
В Черниговской области дроны попали в фермерское хозяйство.
В Харьковской и Полтавской области из-за падения обломков сбитых беспилотников повреждены частные дома.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Обломки российского БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в Полтавской области
Как сообщили в Полтавской ОВА, ночью Полтавщину атаковали вражеские БПЛА.
ПВО отработало по враждебным целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области.
В настоящее время без света остается 301 бытовой и 22 юридических потребителя. В ОВА уверяют, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Также российские военные вечером 15 января атаковали аграрное предприятие в Черниговской области — повредили админздание, ангары и технику.
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