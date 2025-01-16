Воздушные силы сбили 34 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили 34 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы сбили 34 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину
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В ночь с 15 на 16 января российские войска совершили атаку 55 ударными беспилотниками, в частности типа Shahed, и беспилотниками-имитаторами. Вражеские дроны запускались из направлений Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск

Главные тезисы

  • Российская атака на Украину включала 55 беспилотников, из которых 34 были уничтожены воздушными силами.
  • Избиение дронов привело к повреждению фермерского хозяйства в Черниговской области и частных домов Харьковщины и Полтавщины.
  • Обломки беспилотников повредили энергетическую инфраструктуру в Полтавской области, приводя к отключению от электросети сотен потребителей.
  • Воздушные силы и другие военные подразделения эффективно отразили атаку вражеских дронов, зафиксировав большое количество сбитых авиационных аппаратов.
  • В результате атаки также пострадали аграрное предприятие в Черниговской области, где повредили админздание, ангары и технику.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 09:00 16 января 34 ударных дрона уничтожены в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

Еще 18 беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.

Последствия атаки:

  • В Черниговской области дроны попали в фермерское хозяйство.

  • В Харьковской и Полтавской области из-за падения обломков сбитых беспилотников повреждены частные дома.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Обломки российского БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в Полтавской области

Как сообщили в Полтавской ОВА, ночью Полтавщину атаковали вражеские БПЛА.

ПВО отработало по враждебным целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области.

В настоящее время без света остается 301 бытовой и 22 юридических потребителя. В ОВА уверяют, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Также российские военные вечером 15 января атаковали аграрное предприятие в Черниговской области — повредили админздание, ангары и технику.

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