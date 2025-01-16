Повітряні сили збили 34 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили 34 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили збили 34 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну
Read in English

У ніч із 15 на 16 січня російські війська здійснили атаку 55 ударними безпілотниками, зокрема типу Shahed, та безпілотниками-імітаторами. Ворожі дрони запускалися з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ

Головні тези:

  • Російська атака на Україну включала 55 безпілотників, з яких 34 були знищені Повітряними силами.
  • Збиття дронів призвело до пошкодження фермерського господарства в Чернігівській області та приватних будинків на Харківщині та Полтавщині.
  • Уламки безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, призводячи до відключення від електромережі сотень споживачів.
  • Повітряні сили та інші військові підрозділи ефективно відбили атаку ворожих дронів, зафіксовавши велику кількість збитих авіаційних апаратів.
  • Внаслідок атаки також постраждали аграрне підприємство в Чернігівській області, де пошкодили адмінбудівлю, ангари і техніку.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 09:00 16 січня 34 ударні дрони знищено в межах Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ще 18 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Наслідки атаки:

  • У Чернігівській області дрони влучили у фермерське господарство.

  • На Харківщині та Полтавщині через падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено приватні будинки.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Уламки російського БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

Як повідомили в Полтавській ОВА, вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА.

ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області.

Наразі без світла залишається 301 побутовий та 22 юридичних споживачі. В ОВА запевняють що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.  

Також російські військові увечері 15 січня атакували аграрне підприємство у Чернігівській області — пошкодили адмінбудівлю, ангари і техніку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну понад 100 дронами. Скільки збила ППО
Повітряні Сили ЗСУ
РФ атакувала Україну понад 100 дронами. Скільки збила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 58 "шахедів" під час нової атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 58 "шахедів" під час нової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 30 ракет та 47 дронів під час масованої атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 30 ракет та 47 дронів під час масованої атаки РФ на Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?