Повітряні сили збили 34 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну

У ніч із 15 на 16 січня російські війська здійснили атаку 55 ударними безпілотниками, зокрема типу Shahed, та безпілотниками-імітаторами. Ворожі дрони запускалися з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 09:00 16 січня 34 ударні дрони знищено в межах Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ще 18 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Наслідки атаки:

У Чернігівській області дрони влучили у фермерське господарство.

На Харківщині та Полтавщині через падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено приватні будинки.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Уламки російського БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

Як повідомили в Полтавській ОВА, вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА.

ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області.

Наразі без світла залишається 301 побутовий та 22 юридичних споживачі. В ОВА запевняють що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Також російські військові увечері 15 січня атакували аграрне підприємство у Чернігівській області — пошкодили адмінбудівлю, ангари і техніку.