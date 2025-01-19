Це загроза. Сирський анонсував неприємний сюрприз для Путіна

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтведив, що Україна працює над створенням власної системи ППО, а також ракетної системи, яка могла б стати стримуючим фактором проти застосування ракет "Орєшнік".
Головні тези:
- Україна працює над створенням власної системи протиракетної оборони та ракетної системи.
- Сирський очікує отримати результати у найближчому майбутньому у розробці нових військових технологій.
Україна не стоятиме на місці
Головком звертає увагу на те, що нова російська ракета "Орєшнік" — "це загроза, і на даний час тільки декілька систем ППО можуть її перехопити".
За його словами, поки Україна не має таких систем, але вона збирається створити систему протиповітряної оборони, яка б була не просто протиповітряною, а протиракетною системою.
Журналісти поцікавилися у нього, чи згадані українські протиракетна і ракетна системи — це поки лише теорія чи практика.
Сирський озвучив втрати армії РФ у 2024 році
Згідно з даними головнокомандувача ЗСУ, втрати росіян у війні проти України за 2024 рік склали понад 434 тисячі особового складу, що більше, ніж за 2022 і 2023 роки разом.
Сирський звертає увагу на те, що протягом цього року бойових дій ворог він втратив більше, ніж за два попередніх роки війни".
На питання про співвідношення втрат українських і російських сил Сирський відповів: "В рази, скажімо так".
Окрім того, наголошується, що завдяки потужним ударам України по цілях на території Росії норми витрати боєприпасів у ворожій армії зменшилися фактично вдвічі.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-