Це загроза. Сирський анонсував неприємний сюрприз для Путіна

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтведив, що Україна працює над створенням власної системи ППО, а також ракетної системи, яка могла б стати стримуючим фактором проти застосування ракет "Орєшнік".

Україна не стоятиме на місці

Головком звертає увагу на те, що нова російська ракета "Орєшнік" — "це загроза, і на даний час тільки декілька систем ППО можуть її перехопити".

За його словами, поки Україна не має таких систем, але вона збирається створити систему протиповітряної оборони, яка б була не просто протиповітряною, а протиракетною системою.

Це спонукає нас активно вести і переговори з союзниками, щоб отримати таку систему. І,звичайно, це повинно спонукати нас до створення сучасної ракетної системи, яка могла б бути стримуючим фактором проти застосування такої зброї росіянами. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Журналісти поцікавилися у нього, чи згадані українські протиракетна і ракетна системи — це поки лише теорія чи практика.

Роботи ведуться активно в цьому напрямку. Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат. Поширити

Сирський озвучив втрати армії РФ у 2024 році

Згідно з даними головнокомандувача ЗСУ, втрати росіян у війні проти України за 2024 рік склали понад 434 тисячі особового складу, що більше, ніж за 2022 і 2023 роки разом.

Загальні втрати (противника — ред.), за нашими підрахунками, склали понад 434 тисячі особового складу, з них приблизно 150 тисяч загиблими за 2024 рік. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Сирський звертає увагу на те, що протягом цього року бойових дій ворог він втратив більше, ніж за два попередніх роки війни".

На питання про співвідношення втрат українських і російських сил Сирський відповів: "В рази, скажімо так".

Окрім того, наголошується, що завдяки потужним ударам України по цілях на території Росії норми витрати боєприпасів у ворожій армії зменшилися фактично вдвічі.