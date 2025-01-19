Это угроза. Сырский анонсировал неприятный сюрприз для Путина
Категория
Украина
Дата публикации

Это угроза. Сырский анонсировал неприятный сюрприз для Путина

Сырский
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Источник:  ТСН

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что Украина работает над созданием собственной системы ПВО, а также ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник".

Главные тезисы

  • Украина работает над созданием собственной противоракетной обороны и ракетной системы.
  • Сырский ожидает получить результаты в ближайшем будущем по разработке новых военных технологий.

Украина не будет стоять на месте

Главком обращает внимание на то, что новая российская ракета "Орешник" — "это угроза, и в настоящее время только несколько систем ПВО могут ее перехватить".

По его словам, пока Украина не имеет таких систем, но она собирается создать систему противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой.

Это побуждает нас активно вести и переговоры с союзниками, чтобы получить такую систему. И, конечно, это должно побуждать нас к созданию современной ракетной системы, которая могла быть сдерживающим фактором против применения такого оружия россиянами.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Журналисты поинтересовались у него, упомянуты ли украинские противоракетная и ракетная системы — это пока только теория или практика.

Работы ведутся активно в этом направлении. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим для нас желаемый результат.

Сырский озвучил потери армии РФ в 2024 году

Согласно данным главнокомандующего ВСУ, потери россиян в войне против Украины за 2024 год составили более 434 тысяч личного состава, что больше, чем за 2022 и 2023 годы вместе.

Общие потери (противника — ред.), по нашим подсчетам, составили более 434 тысяч личного состава, из них примерно 150 тысяч погибшими за 2024 год.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Сырский обращает внимание на то, что в течение этого года боевых действий враг он потерял больше, чем за два предыдущих года войны.

На вопрос о соотношении потерь украинских и российских сил Сырский ответил: "В разы, скажем так".

Кроме того, указано, что благодаря мощным ударам Украины по целям на территории России нормы расхода боеприпасов во вражеской армии уменьшились фактически вдвое.

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