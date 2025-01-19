Это угроза. Сырский анонсировал неприятный сюрприз для Путина

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что Украина работает над созданием собственной системы ПВО, а также ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник".
Главные тезисы
- Украина работает над созданием собственной противоракетной обороны и ракетной системы.
- Сырский ожидает получить результаты в ближайшем будущем по разработке новых военных технологий.
Украина не будет стоять на месте
Главком обращает внимание на то, что новая российская ракета "Орешник" — "это угроза, и в настоящее время только несколько систем ПВО могут ее перехватить".
По его словам, пока Украина не имеет таких систем, но она собирается создать систему противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой.
Журналисты поинтересовались у него, упомянуты ли украинские противоракетная и ракетная системы — это пока только теория или практика.
Сырский озвучил потери армии РФ в 2024 году
Согласно данным главнокомандующего ВСУ, потери россиян в войне против Украины за 2024 год составили более 434 тысяч личного состава, что больше, чем за 2022 и 2023 годы вместе.
Сырский обращает внимание на то, что в течение этого года боевых действий враг он потерял больше, чем за два предыдущих года войны.
На вопрос о соотношении потерь украинских и российских сил Сырский ответил: "В разы, скажем так".
Кроме того, указано, что благодаря мощным ударам Украины по целям на территории России нормы расхода боеприпасов во вражеской армии уменьшились фактически вдвое.
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