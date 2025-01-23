Это наступление будет не последним — Сырский о Курской операции ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подытоживая 2024 год, отметил успешное контрнаступление на Курском направлении, который, в частности, дал надежду, что «это наступление будет не последним».
Главные тезисы
- Успешное контрнаступление на Курском направлении дало надежду на дальнейшие победы войскам Украины и значительно мотивировало личный состав.
- Главнокомандующий ВСУ подчеркнул важность готовки к наступлению, а не только обороне, придавая особое значение активной стратегии действий.
Сырский высоко оценил Курскую операцию ВСУ
Об этом он сказал в интервью Радио Байрактар.
Он подчеркнул, что "надо готовиться не только к обороне, но и к наступлению".
Сырский приехал на Курщину
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 1 января 2025 посетил украинских защитников на Курском направлении. Он наградил воинов за их мужество и вклад в борьбу с агрессором. Также Сырский озвучил цифры ликвидированных военных РФ в Курщине.
Он объяснил, что благодаря стойкости и мужеству украинских военных потери врага на Курском направлении составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники.
30 декабря из плена вернулось еще 189 украинцев. Это также и ваша (речь о военных на Курском направлении — ред.) заслуга, ведь во время операции в этом направлении наш обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков.
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