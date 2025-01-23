Это наступление будет не последним — Сырский о Курской операции ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подытоживая 2024 год, отметил успешное контрнаступление на Курском направлении, который, в частности, дал надежду, что «это наступление будет не последним».

Сырский высоко оценил Курскую операцию ВСУ

Об этом он сказал в интервью Радио Байрактар.

Год прошёл в постоянных активных действиях противника: он наступал, мы оборонялись. Но ведь мы имели и приятные новости, когда провели успешное контрнаступление на Курском направлении, что значительно мотивировало наш личный состав, подняло настроение в войсках и обществе, дало нам надежду, что это наступление будет не последним. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он подчеркнул, что "надо готовиться не только к обороне, но и к наступлению".

Сырский приехал на Курщину

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 1 января 2025 посетил украинских защитников на Курском направлении. Он наградил воинов за их мужество и вклад в борьбу с агрессором. Также Сырский озвучил цифры ликвидированных военных РФ в Курщине.

Он объяснил, что благодаря стойкости и мужеству украинских военных потери врага на Курском направлении составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники.