Ситуація на фронті. ЗСУ знищили 186 окупантів на Покровському напрямку

Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 367 окупантів, 186 з них — безповоротно. Також знищено дванадцять одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини піхоти, один окопний РЕБ, три антени зв’язку, крім того, значно пошкоджено три міномети загарбників.