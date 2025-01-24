Ситуація на фронті. ЗСУ знищили 186 окупантів на Покровському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті. ЗСУ знищили 186 окупантів на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ
втрати РФ

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Загалом від початку цієї доби відбулося 190 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Українські захисники активно протистоять російським загарбникам на всіх напрямках фронту.
  • ЗСУ продовжують давати відсіч противнику, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.
  • На Покровському напрямку силами ЗСУ знищено 186 окупантів та значну кількість військової техніки ворога.
  • Російські війська продовжують здійснювати штурми та обстріли по позиціях українських військ та мирних мешканців.
  • Державна прикордонна служба та ЗСУ активно реагують на загрозу з боку ворога, знищуючи РЕБ та іншу військову техніку. Захист України є пріоритетом.

Актуальна ситуація на фронті 24 січня

Оперативна інформація станом на 22.00 24.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 28 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 423 дрони-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

  • На Харківському напрямку наші захисники відбили два ворожих штурми в районі Вовчанська.

  • На Куп’янському напрямку противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового. Українські захисники відбили сім атак, шість боєзіткнень досі тривають.

  • На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське. Наразі триває два боєзіткнення.

  • На Краматорському напрямку зафіксовано 39 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори, 15 з яких тривають до цього часу.

  • На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки. На даний час продовжуються два боєзіткнення.

  • Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 78 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлизаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Дотепер триває 12 боєзіткнень.

Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 367 окупантів, 186 з них — безповоротно. Також знищено дванадцять одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини піхоти, один окопний РЕБ, три антени зв’язку, крім того, значно пошкоджено три міномети загарбників.

  • На Новопавлівському напрямку ворог три рази атакував поблизу Костянтинополя.

  • На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, тричі атакував в напрямках Малої Токмачки та Новоданилівки.

  • На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника.

  • Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 13 штурмів позицій українських підрозділів, 12 атак вже відбиті нашими оборонцями, один бій триває. Ворог завдав 25 авіаційних ударів 30 керованими бомбами та здійснив 387 артилерійських обстрілів (15 з них — із РСЗВ).

Прикордонники дронами знищили РЕБ армії РФ

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

На півдні аеророзвідники 8-го прикордонного загону виявили самохідний комплекс РЕБ та сховане антенне обладнання ворога. Завдяки роботі операторів БПЛА знайдені цілі були знищені FPV-дронами.

Також пілоти ДПСУ уразили російський пункт спостереження.

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