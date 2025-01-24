Ситуация на фронте. ВСУ уничтожили 186 оккупантов на Покровском направлении

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 367 окупантов, 186 из них — безвозвратно. Также уничтожены двенадцать единиц автомобильной техники, две боевые машины пехоты, один окопный РЭБ, три антенны связи, кроме того, значительно повреждены три миномета захватчиков.