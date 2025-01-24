Ситуация на фронте. ВСУ уничтожили 186 оккупантов на Покровском направлении

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Всего с начала этих суток произошло 190 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские защитники эффективно действуют по всем направлениям фронта, нанося врагу значительные потери.
- На Покровском направлении силами ВСУ уничтожены 186 оккупантов и их военная техника.
- Российские захватчики продолжают штурмы и обстрелы, но сталкиваются с сильным сопротивлением украинских войск.
- Государственная пограничная служба и ВСУ активно реагируют на угрозу со стороны врага, уничтожая вражескую военную технику.
- Активно ведется борьба на различных направлениях фронта, приоритетом является защита Украины и нанесение эффективного огневого поражения противнику.
Актуальная ситуация на фронте 24 января
Оперативная информация по состоянию на 22.00 24.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 28 авиационных ударов, применив одну ракету и 37 КАБ.
На Харьковском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник 13 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Песчаного, Двухлетнего, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Роща и Загрызового. Украинские защитники отбили семь атак, шесть боеприкосновений до сих пор продолжаются.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев недалеко от населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. В настоящее время продолжается два боестолкновения.
На Краматорском направлении зафиксировано 39 боестолкновений вблизи Временного Яра, Орехово-Василовки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы, 15 из которых продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки. В настоящее время продолжается два боестолкновения.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 78 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов. Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. До сих пор длится 12 боестолкновений.
На Новопавловском направлении враг три раза атаковал вблизи Константинополя.
На Ореховском направлении противник при поддержке авиации трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 13 штурмов позиций украинских подразделений, 12 атак уже отбиты нашими защитниками, один бой продолжается. с РСЗО).
Пограничники дронами уничтожили РЭБ армии РФ
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
На юге аэроразведчики 8-го пограничного отряда обнаружили самоходный комплекс РЭБ и скрытое антенное оборудование врага. Благодаря работе операторов БПЛА найденные цели были уничтожены FPV-дронами.
Также пилоты ГНСУ поразили российский пункт наблюдения.
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