За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 211 боєзіткнень зі злочинною армією РФ. Українськими військовими ліквідовано ще 1 тис 650 російських окупантів.

Що відбувається на фронті

На Харківщині ворог двічі безуспішно намагався атакувати поблизу Вовчанська.

У напрямку Куп’янська було відбито 14 атак російських окупантів неподалік Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ 16 разів безуспішно атакувала поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Копанки, Зеленої Долини та Торського.

У напрямку Краматорська окупанти провели 43 безуспішні атаки у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори.

У напрямку Торецька ворог здійснив 20 безуспішних атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.

У напрямку Покровська Сили оборони зупинили 88 ворожих атак у бік Водяного Другого, Баранівки, Миролюбівки, Мирнограда, Шевченко, Єлізаветівки, Проміня, Лисівки, Зеленого, Покровська, Новоукраїнки, Удачного, Котлиного, Новоєлізаветівки, Успенівки, Срібного, Андріївки, Дачного, Улакли та Янтарного.

3 безуспішні атаки російські окупанти провели у напрямку Костянтинополя.

У Запорізькій області окупаційна армія РФ 4 рази безуспішно атакувала позиції ЗСУ в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області Силами оборони відбито 3 спроби наступу окупантів.

На Курщині відбито 14 штурмових дій загарбників.

Що відомо про втрати армії РФ

особового складу — близько 828 тис 470 (+1 тис 650) осіб / persons,

танків — 9 тис 859 (+7) од,

бойових броньованих машин — 20 тис 545 (+37) од,

артилерійських систем — 22 тис 309 (+14) од,

РСЗВ — 1 тис 263 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 50 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 213 (+51),

крилаті ракети — 3 тис 53 (+2),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 35 тис 71 (+79) од,

спеціальна техніка — 3 тис 715 (+0)