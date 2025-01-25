ЗСУ ліквідували ще 1650 солдатів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували ще 1650 солдатів РФ

Генштаб ЗСУ
Військові ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 211 боєзіткнень зі злочинною армією РФ. Українськими військовими ліквідовано ще 1 тис 650 російських окупантів.

Головні тези:

  • ЗСУ здійснили успішно ліквідували 1650 окупантів на фронті.
  • На Харківщині і на інших напрямках відбулися численні атаки військ РФ, які були вдало відбиті українськими силами.
  • Армія РФ втратила значну кількість техніки та особового складу, що свідчить про невдалий стратегічний хід.

Що відбувається на фронті 

На Харківщині ворог двічі безуспішно намагався атакувати поблизу Вовчанська. 

У напрямку Куп’янська було відбито 14 атак російських окупантів неподалік Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового. 

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ 16 разів безуспішно атакувала поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Копанки, Зеленої Долини та Торського.

У напрямку Краматорська окупанти провели 43 безуспішні атаки у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори.

У напрямку Торецька ворог здійснив 20 безуспішних атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.

У напрямку Покровська Сили оборони зупинили 88 ворожих атак у бік Водяного Другого, Баранівки, Миролюбівки, Мирнограда, Шевченко, Єлізаветівки, Проміня, Лисівки, Зеленого, Покровська, Новоукраїнки, Удачного, Котлиного, Новоєлізаветівки, Успенівки, Срібного, Андріївки, Дачного, Улакли та Янтарного.

3 безуспішні атаки російські окупанти провели у напрямку Костянтинополя.

У Запорізькій області окупаційна армія РФ 4 рази безуспішно атакувала позиції ЗСУ в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області Силами оборони відбито 3 спроби наступу окупантів.

На Курщині відбито 14 штурмових дій загарбників.

Що відомо про втрати армії РФ

  • особового складу — близько 828 тис 470 (+1 тис 650) осіб / persons,

  • танків — 9 тис 859 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 20 тис 545 (+37) од,

  • артилерійських систем — 22 тис 309 (+14) од,

  • РСЗВ — 1 тис 263 (+0) од,

  • засоби ППО — 1 тис 50 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 331 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 213 (+51),

  • крилаті ракети — 3 тис 53 (+2),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 35 тис 71 (+79) од,

  • спеціальна техніка — 3 тис 715 (+0)

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління та ще одинадцять інших важливих об’єктів противника, — додають у Генштабі.

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