ВСУ ликвидировали еще 1650 солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали еще 1650 солдат РФ

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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По информации Генштаба, за сутки на фронте произошло 211 боестолкновений с преступной армией РФ. Украинскими военными ликвидировано еще 1 тыс. 650 российских оккупантов.

Главные тезисы

  • В ходе 211 боестолкновений с преступной армией РФ на фронте в Украине, военные ликвидировали 1650 российских оккупантов.
  • Успешные отражения многочисленных атак войск РФ на различных направлениях, включая Харьковщину, Донецкую и Запорожскую области, свидетельствуют о неудачном стратегическом ходе армии РФ.
  • Потери армии РФ включают более 800 тыс человек личного состава и крупные потери в технике, включая танки, бронемашины, артиллерию и другое вооружение.

Что происходит на фронте

В Харьковской области враг дважды безуспешно пытался атаковать близ Волчанска.

В направлении Купянска было отбито 14 атак российских оккупантов недалеко от Песчаного, Двухлетнего, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Роща и Загрызового.

В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ 16 раз безуспешно атаковала близ Новоегоровки, Новолюбовки, Копанки, Зеленой Долины и Торского.

В направлении Краматорска оккупанты провели 43 безуспешных атаки в районах Временного Яра, Орехово-Василовки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы.

В направлении Торецка враг совершил 20 безуспешных атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

В направлении Покровска Силы обороны остановили 88 вражеских атак в сторону Водяного Второго, Барановки, Миролюбовки, Мирнограда, Шевченко, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Покровска, Новоукраинки, Удачного, Котлиного, Новоелизаветовки, Уклинов, Янтарный.

3 безуспешных атаки российские оккупанты провели в направлении Константинополя.

В Запорожской области оккупационная армия РФ 4 раза безуспешно атаковала позиции ВСУ в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На левобережье Днепра в Херсонской области Силами обороны отражены 3 попытки наступления кафиров.

На Курщине отражены 14 штурмовых действий захватчиков.

Что известно о потерях армии РФ

  • личного состава — около 828 тыс 470 (+1 тыс 650) человек/persons,

  • танков — 9 тыс 859 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 20 тыс 545 (+37) ед,

  • артиллерийских систем — 22 тыс 309 (+14) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 263 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1 тыс 50 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 тыс 213 (+51),

  • крылатые ракеты — 3 тыс 53 (+2),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 35 тыс 71 (+79) ед,

  • специальная техника — 3 тыс 715 (+0)

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и еще одиннадцать важных объектов противника, — добавляют в Генштабе.

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