По информации Генштаба, за сутки на фронте произошло 211 боестолкновений с преступной армией РФ. Украинскими военными ликвидировано еще 1 тыс. 650 российских оккупантов.
Главные тезисы
- В ходе 211 боестолкновений с преступной армией РФ на фронте в Украине, военные ликвидировали 1650 российских оккупантов.
- Успешные отражения многочисленных атак войск РФ на различных направлениях, включая Харьковщину, Донецкую и Запорожскую области, свидетельствуют о неудачном стратегическом ходе армии РФ.
- Потери армии РФ включают более 800 тыс человек личного состава и крупные потери в технике, включая танки, бронемашины, артиллерию и другое вооружение.
Что происходит на фронте
В Харьковской области враг дважды безуспешно пытался атаковать близ Волчанска.
В направлении Купянска было отбито 14 атак российских оккупантов недалеко от Песчаного, Двухлетнего, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Роща и Загрызового.
В направлении Лимана в Донецкой области преступная армия РФ 16 раз безуспешно атаковала близ Новоегоровки, Новолюбовки, Копанки, Зеленой Долины и Торского.
В направлении Краматорска оккупанты провели 43 безуспешных атаки в районах Временного Яра, Орехово-Василовки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы.
В направлении Торецка враг совершил 20 безуспешных атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.
В направлении Покровска Силы обороны остановили 88 вражеских атак в сторону Водяного Второго, Барановки, Миролюбовки, Мирнограда, Шевченко, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Покровска, Новоукраинки, Удачного, Котлиного, Новоелизаветовки, Уклинов, Янтарный.
3 безуспешных атаки российские оккупанты провели в направлении Константинополя.
В Запорожской области оккупационная армия РФ 4 раза безуспешно атаковала позиции ВСУ в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.
На левобережье Днепра в Херсонской области Силами обороны отражены 3 попытки наступления кафиров.
На Курщине отражены 14 штурмовых действий захватчиков.
Что известно о потерях армии РФ
личного состава — около 828 тыс 470 (+1 тыс 650) человек/persons,
танков — 9 тыс 859 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 20 тыс 545 (+37) ед,
артиллерийских систем — 22 тыс 309 (+14) ед,
РСЗО — 1 тыс 263 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 50 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 тыс 213 (+51),
крылатые ракеты — 3 тыс 53 (+2),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 35 тыс 71 (+79) ед,
специальная техника — 3 тыс 715 (+0)
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