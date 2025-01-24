Курская операция ВСУ. Разведка Британии назвала количество ликвидированных военных КНДР

По состоянию на середину января 2025 года силы КНДР потеряли 4 тыс человек в наступательных боевых операциях против Сил обороны Украины в Курской области. Из них примерно четверть была убита в бою.

Более 4 тыс военных КНДР ликвидированы ВСУ на Курщине

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в своде, общие потери составляют более трети из примерно 11 тыс человек войск КНДР, развернутых в Курской области.

По данным британской разведки, высокий уровень потерь КНДР за короткий период почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские силы из Курской области.

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 24 January 2025.



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Несмотря на значительные боевые потери, войска КНДР добились только тактических успехов в Курской области. Российские и КНДР силы почти наверняка испытывают трудности с взаимодействием. управлении. Поделиться

КНДР готовит новые подразделения для отправки на Курщину

КНДР направила на помощь России 11 тыс. солдат, многие из которых уже убиты. Пентагон ожидает, что на фронт прибудет новая партия.

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

По его словам, подкрепление ожидается "в течение следующих двух месяцев".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на этой неделе заявил, что потери Северной Кореи продолжают расти, оценив, что почти половина отправленных солдат были либо ранены, либо убиты, но он предупредил, что они "высоко мотивированы, хорошо обучены" и "храбры".

Вооруженные силы Северной Кореи, насчитывающие 1,2 миллиона человек, входят в число крупнейших постоянных армий мира, и ее вступление в войну стало серьезной эскалацией войны, продолжающейся уже почти три года. Поделиться

На территории России северокорейцам выдали то, что один чиновник Пентагона назвал "карманным мусором" — документы, в которых они зарегистрированы как жители Дальнего Востока России.