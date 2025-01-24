Курская операция ВСУ. Разведка Британии назвала количество ликвидированных военных КНДР

По состоянию на середину января 2025 года силы КНДР потеряли 4 тыс человек в наступательных боевых операциях против Сил обороны Украины в Курской области. Из них примерно четверть была убита в бою.
Главные тезисы
- Силы КНДР потеряли более 4 тыс человек в Курская операциях против ВСУ, что повлияло на их способность вести наступательные операции.
- Подробна информация о количестве и состоянии потерь дает британская разведка, предупреждая о возможном ухудшении ситуации в регионе.
- Пентагон ожидает поступление новых подразделений от КНДР, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.
- Несмотря на значительные потери, силы КНДР остаются мотивированными и продолжающими тактические успехи в боях.
- Ввод войск КНДР на фронт вызывает волнение среди аналитиков, опасения стоит также опасения взаимодействия с российскими силами.
Более 4 тыс военных КНДР ликвидированы ВСУ на Курщине
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в своде, общие потери составляют более трети из примерно 11 тыс человек войск КНДР, развернутых в Курской области.
По данным британской разведки, высокий уровень потерь КНДР за короткий период почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские силы из Курской области.
Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 24 January 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 24, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Idzs6a74bB #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NQftcmX5fM
КНДР готовит новые подразделения для отправки на Курщину
КНДР направила на помощь России 11 тыс. солдат, многие из которых уже убиты. Пентагон ожидает, что на фронт прибудет новая партия.
Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США.
По его словам, подкрепление ожидается "в течение следующих двух месяцев".
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на этой неделе заявил, что потери Северной Кореи продолжают расти, оценив, что почти половина отправленных солдат были либо ранены, либо убиты, но он предупредил, что они "высоко мотивированы, хорошо обучены" и "храбры".
На территории России северокорейцам выдали то, что один чиновник Пентагона назвал "карманным мусором" — документы, в которых они зарегистрированы как жители Дальнего Востока России.
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