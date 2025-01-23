КНДР в этом году передаст РФ по меньшей мере 150 баллистических ракет — Буданов

Северная Корея планирует передать России еще 150 баллистических ракет малой дальности, а также, возможно, дополнительные гаубицы. Их планируется передать в 2025 году.
Главные тезисы
- Северная Корея планирует передать России 150 баллистических ракет и другое вооружение в 2025 году.
- С начала военного конфликта продолжаются поставки военной техники и солдат из КНДР в РФ.
- Пополнение арсенала России может привести к эскалации конфликта на Востоке.
- Масштабные передачи вооружения от КНДР в РФ используются как на поле боя против украинских войск, так и для учебных целей.
- Большинство переданного оружия имеет высокую эффективность и мощный боекомплект.
Буданов раскрыл новые намерения КНДР в отношении России
Как сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Пхеньян намерен поставить Москве еще 150 баллистических ракет KN-23 в 2025 году.
По его словам, в прошлом году Россия уже получила 148 таких ракет. Запуски северокорейских ракет по территории Украины производятся из Курской и Брянской областей РФ.
Кроме того, в последние три месяца Северная Корея передала России около 120 самоходных артиллерийских установок калибра 170 мм М1989 "Коксан" и 120 реактивных систем залпового огня калибра 240 мм М-1991 Буданов считает, что в будущем КНДР может отправить вооружение.
По его словам, большинство переданного оружия используются как на поле боя против украинских войск, так и для учебных целей в России.
КНДР отправит новых солдат в Курскую область
Как отмечает издание, осенью прошлого года Северная Корея направила около 11 тысяч солдат для поддержки российских войск в Курской области на юге России, где украинские силы вернули контроль над территориями после неожиданной операции летом.
В Пентагоне ожидается прибытие новых подразделений.
По данным украинских и американских официальных лиц, с момента первого боевого столкновения в начале декабря около трети северокорейских военных понесли потери — они были убиты или ранены.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на этой неделе сообщил, что потери среди северокорейских военных продолжают расти, и на сегодняшний день почти половина из них оказалась раненной или погибшей.
Вооруженные силы КНДР, численность которых составляет 1,2 миллиона человек, входят в число крупнейших армий мира. Их участие в войне стало серьезной эскалацией конфликта, продолжающегося уже почти три года.
На территории России северокорейским военным выдали документы, в которых они зарегистрированы как жители Дальнего Востока РФ. Один из чиновников Пентагона назвал эти документы «карманным мусором».
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