КНДР цьогоріч передасть РФ щонайменше 150 балістичних ракет — Буданов

Північна Корея планує передати Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності, а також, ймовірно, додаткові гаубиці. Їх планують передати у 2025 році.

Буданов розкрив нові наміри КНДР щодо Росії

Як повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Пхеньян має намір поставити Москві ще 150 балістичних ракет KN-23 у 2025 році.

За його словами, минулого року Росія вже отримала 148 таких ракет. Запуски північнокорейських ракет по території України здійснюються з Курської та Брянської областей РФ.

Крім того, протягом останніх трьох місяців Північна Корея передала Росії близько 120 самохідних артилерійських установок калібру 170 мм М1989 "Коксан" та 120 реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм М-1991. Буданов вважає, що у майбутньому КНДР може відправити ще принаймні таку ж кількість озброєння.

У них є значні запаси цих систем, — підкреслив керівник ГУР. Поширити

За його словами, більшість переданої зброї використовується як на полі бою проти українських військ, так і для навчальних цілей у Росії.

170-міліметрова артилерія має потужний боєкомплект і високу ефективність, а 240-мм реактивні системи залпового вогню є типовими важкими артсистемами, які створюють значні проблеми на передовій. Кирило Буданов Керівник Головного управління розвідки

КНДР відправить нових солдатів у Курську область

Як зазначає видання, восени минулого року Північна Корея направила близько 11 тисяч солдатів для підтримки російських військ у Курській області на півдні Росії, де українські сили повернули контроль над деякими територіями після несподіваної операції влітку.

У Пентагоні очікують прибуття нових підрозділів.

За даними українських і американських офіційних осіб, із моменту першого бойового зіткнення на початку грудня близько третини північнокорейських військових зазнали втрат — вони були вбиті або поранені.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня повідомив, що втрати серед північнокорейських військових продовжують зростати, і на сьогодні майже половина з них виявилася пораненою або загиблою. Водночас він наголосив, що корейські війська залишаються «високомотивованими, добре підготовленими та хоробрими».

Збройні сили КНДР, чисельність яких становить 1,2 мільйона осіб, входять до числа найбільших армій світу. Їхня участь у війні стала серйозною ескалацією конфлікту, що триває вже майже три роки.

На території Росії північнокорейським військовим видали документи, в яких вони зареєстровані як жителі Далекого Сходу РФ. Один із чиновників Пентагону назвав ці документи «кишеньковим сміттям».