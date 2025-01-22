КНДР планирует в скором времени отправить России подкрепление в Курскую область

КНДР отправила в Россию 11 тысяч военных, значительная часть которых уже погибла. В Пентагоне ожидается прибытие новых подразделений.

КНДР отправит новых солдат в Курскую область

Как отмечает издание, осенью прошлого года Северная Корея направила около 11 тысяч солдат для поддержки российских войск в Курской области на юге России, где украинские силы вернули контроль над территориями после неожиданной операции летом.

По данным украинских и американских официальных лиц, с момента первого боевого столкновения в начале декабря около трети северокорейских военных понесли потери — они были убиты или ранены.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на этой неделе сообщил, что потери среди северокорейских военных продолжают расти, и на сегодняшний день почти половина из них оказалась раненной или погибшей. В то же время он подчеркнул, что корейские войска остаются высокомотивированными, хорошо подготовленными и храбрыми.

Вооруженные силы КНДР, численность которых составляет 1,2 миллиона человек, входят в число крупнейших армий мира. Их участие в войне стало серьезной эскалацией конфликта, продолжающегося уже почти три года.

На территории России северокорейским военным выдали документы, в которых они зарегистрированы как жители Дальнего Востока РФ. Один из чиновников Пентагона назвал эти документы «карманным мусором».

Потери среди солдат КНДР стремительно растут

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что северокорейские войска, воюющие на стороне армии РФ в Курской области, несут критически высокие потери.

Если Россия никак не вмешается в этот процесс, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен до середины апреля 2025 года.

Согласно последним данным, войска КНДР ежедневно теряют около 92 своих воинов.

Украинский лидер Владимир Зеленский в начале января официально подтвердил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены.

Своими данными также поделилась Национальная разведывательная служба Южной Кореи. Она утверждает, что на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 были ранены.