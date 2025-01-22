КНДР планує незабаром відправити Росії підкріплення у Курську область

КНДР відправила до Росії 11 тисяч військових, значна частина яких уже загинула. У Пентагоні очікують прибуття нових підрозділів.

КНДР відправить нових солдатів у Курську область

Як зазначає видання, восени минулого року Північна Корея направила близько 11 тисяч солдатів для підтримки російських військ у Курській області на півдні Росії, де українські сили повернули контроль над деякими територіями після несподіваної операції влітку.

За даними українських і американських офіційних осіб, із моменту першого бойового зіткнення на початку грудня близько третини північнокорейських військових зазнали втрат — вони були вбиті або поранені.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня повідомив, що втрати серед північнокорейських військових продовжують зростати, і на сьогодні майже половина з них виявилася пораненою або загиблою. Водночас він наголосив, що корейські війська залишаються «високомотивованими, добре підготовленими та хоробрими».

Збройні сили КНДР, чисельність яких становить 1,2 мільйона осіб, входять до числа найбільших армій світу. Їхня участь у війні стала серйозною ескалацією конфлікту, що триває вже майже три роки.

На території Росії північнокорейським військовим видали документи, в яких вони зареєстровані як жителі Далекого Сходу РФ. Один із чиновників Пентагону назвав ці документи «кишеньковим сміттям».

Втрати серед солдатів КНДР стрімко зростають

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що північнокорейські війська, що воюють на боці армії РФ у Курській області, зазнають критично високих втрат.

Якщо Росія жодним чином не втрутиться у цей процес, то весь контингент у 12 тисяч військовослужбовців може бути вбитий або поранений до середини квітня 2025 року.

Згідно з останніми даними, війська КНДР щоденно втрачають близько 92 своїх вояк.

Український лідер Володимир Зеленський на початку січня офіційно підтвердив, що 3800 військових із Північної Кореї вже були вбиті або поранені.

Своїми даними також поділилася Національна розвідувальна служба Південної Кореї. Вона стверджує, що станом на 13 січня 2025 року 300 північнокорейців загинули, а ще 2700 були поранені.