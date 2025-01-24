Курська операція ЗСУ. Розвідка Британії назвала кількість ліквідованих військових КНДР

Станом на середину січня 2025 року сили КНДР втратили 4000 осіб у наступальних бойових операціях проти Сил оборони України у Курській області. З них приблизно чверть було вбито в бою.
Головні тези:
- Сили КНДР втратили 4 тис осіб у бойових операціях проти ЗСУ у Курській області, приблизно чверть з них було вбито в бою.
- Велика кількість втрат у КНДР значно зачепила їхню здатність проводити наступальні операції на користь російських сил.
- Стан військ КНДР на Курщині призвів до труднощів у взаємодії з російськими військами, а також у командуванні та управлінні.
- Пентагон очікує надходження нових підрозділів від КНДР на фронт у найближчі два місяці, що говорить про подальшу ескалацію ситуації у регіоні.
Понад 4 тис військових КНДР ліквідовано ЗСУ на Курщині
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).
Як наголошується у зведенні, загальні втрати становлять більше третини з приблизно 11 тис осіб військ КНДР, розгорнутих у Курській області.
За даними британської розвідки, високий рівень втрат КНДР за короткий період майже напевно значно погіршив здатність сил КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії витіснити українські сили з Курської області.
Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine - 24 January 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 24, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Idzs6a74bB #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NQftcmX5fM
КНДР готує нові підрозділи для відправлення на Курщину
КНДР направила на допомогу Росії 11 тис солдатів, багато з яких уже вбито. Пентагон очікує, що на фронт прибуде нова партія.
Про це заявив високопоставлений представник міністерства оборони США.
За його словами, підкріплення очікується "протягом наступних двох місяців".
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня заявив, що втрати Північної Кореї продовжують зростати, оцінивши, що майже половина відправлених солдатів були або поранені, або вбиті, але він попередив, що вони "високо мотивовані, добре навчені" та "хоробрі".
На території Росії північнокорейцям видали те, що один чиновник Пентагону назвав "кишеньковим сміттям", - документи, в яких вони зареєстровані як жителі Далекого Сходу Росії.
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