Курська операція ЗСУ. Розвідка Британії назвала кількість ліквідованих військових КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція ЗСУ. Розвідка Британії назвала кількість ліквідованих військових КНДР

Ministry of Defence
Корейці

Станом на середину січня 2025 року сили КНДР втратили 4000 осіб у наступальних бойових операціях проти Сил оборони України у Курській області. З них приблизно чверть було вбито в бою.

Головні тези:

  • Сили КНДР втратили 4 тис осіб у бойових операціях проти ЗСУ у Курській області, приблизно чверть з них було вбито в бою.
  • Велика кількість втрат у КНДР значно зачепила їхню здатність проводити наступальні операції на користь російських сил.
  • Стан військ КНДР на Курщині призвів до труднощів у взаємодії з російськими військами, а також у командуванні та управлінні.
  • Пентагон очікує надходження нових підрозділів від КНДР на фронт у найближчі два місяці, що говорить про подальшу ескалацію ситуації у регіоні.

Понад 4 тис військових КНДР ліквідовано ЗСУ на Курщині

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, загальні втрати становлять більше третини з приблизно 11 тис осіб військ КНДР, розгорнутих у Курській області.

За даними британської розвідки, високий рівень втрат КНДР за короткий період майже напевно значно погіршив здатність сил КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії витіснити українські сили з Курської області.

Не дивлячись на значні бойові втрати, війська КНДР домоглися тільки тактичних успіхів у Курській області. Російські та КНДР сили майже напевно відчувають труднощі із взаємодією. Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно зазнають труднощів з інтеграцією в російську структуру командування та управлінні.

КНДР готує нові підрозділи для відправлення на Курщину

КНДР направила на допомогу Росії 11 тис солдатів, багато з яких уже вбито. Пентагон очікує, що на фронт прибуде нова партія.

Про це заявив високопоставлений представник міністерства оборони США.

За його словами, підкріплення очікується "протягом наступних двох місяців".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня заявив, що втрати Північної Кореї продовжують зростати, оцінивши, що майже половина відправлених солдатів були або поранені, або вбиті, але він попередив, що вони "високо мотивовані, добре навчені" та "хоробрі".

Збройні сили Північної Кореї, що налічують 1,2 мільйона осіб, входять до числа найбільших постійних армій світу, і її вступ у війну став серйозною ескалацією війни, яка триває вже майже три роки.

На території Росії північнокорейцям видали те, що один чиновник Пентагону назвав "кишеньковим сміттям", - документи, в яких вони зареєстровані як жителі Далекого Сходу Росії.

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