Курська операція ЗСУ. Розвідка Британії назвала кількість ліквідованих військових КНДР

Станом на середину січня 2025 року сили КНДР втратили 4000 осіб у наступальних бойових операціях проти Сил оборони України у Курській області. З них приблизно чверть було вбито в бою.

Понад 4 тис військових КНДР ліквідовано ЗСУ на Курщині

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, загальні втрати становлять більше третини з приблизно 11 тис осіб військ КНДР, розгорнутих у Курській області.

За даними британської розвідки, високий рівень втрат КНДР за короткий період майже напевно значно погіршив здатність сил КНДР проводити наступальні бойові операції на підтримку спроб Росії витіснити українські сили з Курської області.

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine - 24 January 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Idzs6a74bB #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NQftcmX5fM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 24, 2025

Не дивлячись на значні бойові втрати, війська КНДР домоглися тільки тактичних успіхів у Курській області. Російські та КНДР сили майже напевно відчувають труднощі із взаємодією. Ці дві сили не розмовляють спільною мовою, і війська КНДР майже напевно зазнають труднощів з інтеграцією в російську структуру командування та управлінні. Поширити

КНДР готує нові підрозділи для відправлення на Курщину

КНДР направила на допомогу Росії 11 тис солдатів, багато з яких уже вбито. Пентагон очікує, що на фронт прибуде нова партія.

Про це заявив високопоставлений представник міністерства оборони США.

За його словами, підкріплення очікується "протягом наступних двох місяців".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня заявив, що втрати Північної Кореї продовжують зростати, оцінивши, що майже половина відправлених солдатів були або поранені, або вбиті, але він попередив, що вони "високо мотивовані, добре навчені" та "хоробрі".

Збройні сили Північної Кореї, що налічують 1,2 мільйона осіб, входять до числа найбільших постійних армій світу, і її вступ у війну став серйозною ескалацією війни, яка триває вже майже три роки. Поширити

На території Росії північнокорейцям видали те, що один чиновник Пентагону назвав "кишеньковим сміттям", - документи, в яких вони зареєстровані як жителі Далекого Сходу Росії.