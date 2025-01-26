ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 9 танков и 14 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 830190 военных.
Главные тезисы
- Украинская армия уничтожила более 1700 солдат Российской Федерации за последние сутки.
- Столкновения за прошедшие сутки составляли 167 боевых действий.
- Силы обороны Украины отразили много атак вражеских сил на разных направлениях, в частности, на Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.
- Вражеская техника, в том числе танки, артиллерийские системы и самолеты, понесла значительные потери во время столкновений с украинскими военными.
- Силам обороны удалось отразить несколько попыток продвинуться вперед крупных русских войск во многих населённых пунктах.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1720 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков - 9860 (+9) ед;
боевых бронированных машин - 20 549 (+4) ед;
артиллерийских систем - 22 323 (+14) ед;
РСЗО - 1263 ед.;
средства ПВО - 1050 ед.;
самолетов - 369 ед.;
вертолетов - 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 253 (+40) ед;
крылатые ракеты - 3053 ед.;
корабли/катера - 28 ед;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 35 124 (+53) ед;
специальная техника - 3715 ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.
На Купянском направлении в сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.
На лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Новосергеевка, Шейковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского.
На Краматорском направлении оккупанты 33 раза атаковали в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили девять российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Большая Новоселка.
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