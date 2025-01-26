ВСУ уничтожили более 1700 солдат РФ, 9 танков и 14 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 830190 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1720 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков - 9860 (+9) ед;

боевых бронированных машин - 20 549 (+4) ед;

артиллерийских систем - 22 323 (+14) ед;

РСЗО - 1263 ед.;

средства ПВО - 1050 ед.;

самолетов - 369 ед.;

вертолетов - 331 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 253 (+40) ед;

крылатые ракеты - 3053 ед.;

корабли/катера - 28 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 35 124 (+53) ед;

специальная техника - 3715 ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Купянском направлении в сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

На лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Новосергеевка, Шейковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты 33 раза атаковали в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов. Успеновки. Поделиться