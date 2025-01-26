ЗСУ знищили понад 1700 солдатів РФ, 9 танків та 14 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 830 190 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1720 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 9860 (+9) од.;

бойових броньованих машин — 20 549 (+4) од.;

артилерійських систем — 22 323 (+14) од.;

РСЗВ — 1263 од.;

засоби ППО — 1050 од.;

літаків — 369 од.;

гелікоптерів — 331 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 253 (+40) од.;

крилаті ракети — 3053 од.;

кораблі/катери — 28 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 35 124 (+53) од.;

спеціальна техніка — 3715 од.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського.

На Краматорському напрямку окупанти 33 рази атакували у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження та Успенівки. Поширити