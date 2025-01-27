ЗСУ знищили понад 1400 солдатів РФ та 20 бронемашин за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1430 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.