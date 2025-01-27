ЗСУ знищили понад 1400 солдатів РФ та 20 бронемашин за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 831 620 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ успішно ліквідують солдатів Росії - загалом втрачено 831 620 військовослужбовців ворожої армії від початку вторгнення.
- Генштаб повідомляє про знищення 1430 російських загарбників за добу та значні втрати в техніці, включаючи танки, броньовані машини та авіатехніку.
- Протягом останніх бойових дій зафіксовано 166 зіткнень, де українська авіація та артилерія завдали ударів по пунктах управління та російських позиціях.
- На різних напрямках фронту відбулися численні атаки противника, які були відбиті українськими захисниками поблизу міст і селищ: Вовчанськ, Часовий Яр, Водяне Друге, Розлив та інших.
- Сили оборони України продовжують успішно відстоювати свою територію від агресії Росії, зупинивши численні штурми та наступальні дії ворога на різних напрямках бойових дій.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1430 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9831 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 20 531(+12) од.;
артилерійських систем — 22 339 (+16) од.;
РСЗВ — 1263 од.;
засоби ППО — 1050 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 327 (+74) од.;
крилаті ракети — 3 053 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 35 183 (+59) од.;
спеціальна техніка — 3716 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.
На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське
На Краматорському напрямку зафіксовано 21 боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.
На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Новосілки та Великої Новосілки.
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