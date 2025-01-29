Между ВСУ и армией РФ произошло 91 боевое столкновение с начала суток

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодняшний день количество вражеских атак возросло до 91.
Главные тезисы
- В течение суток произошло 91 боевое столкновение между ВСУ и армией РФ на разных направлениях фронта.
- Украинские защитники сдерживают попытки продвижения в глубину территории, отразив 91 вражескую атаку.
- Силы обороны продолжают успешно отражать атаки и наносят контратаки на врага, причиняя ему значительные потери.
Актуальная ситуация на фронте 29 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Черниговщины и Сумщины. От обстрелов террористической армии пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Старая Гута, Студенок, Тимофеевка, Бобиловка и Камень.
Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы неподалеку от Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина.
На Северском направлении с начала суток враг предпринял пять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, получил отпор.
На Краматорском направлении украинские защитники отразили семь штурмовых действий захватчиков вблизи Новомаркового, Временного Яра и Ступочек.
На Торецком направлении украинские защитники отразили одну вражескую атаку в районе Торецкая.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 39 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверевое, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже отразили 27 атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.
На Новопавловском направлении захватчики совершили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новотщеватое Одно боеприкосновение продолжается.
На Курщине украинские защитники за сегодня отбили две атаки российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются, кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив при этом 21 управляемую авиационную бомбу.
Атака РФ на Украину 29 января — что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое воздушное нападение российских оккупантов началось в 19:30 28 января.
В этот раз к уничтожению враждебных целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 29 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях.
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