Между ВСУ и армией РФ произошло 91 боевое столкновение с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Черниговщины и Сумщины. От обстрелов террористической армии пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Старая Гута, Студенок, Тимофеевка, Бобиловка и Камень.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы неподалеку от Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял пять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, получил отпор.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили семь штурмовых действий захватчиков вблизи Новомаркового, Временного Яра и Ступочек.

На Торецком направлении украинские защитники отразили одну вражескую атаку в районе Торецкая.