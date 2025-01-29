Між ЗСУ та армією РФ відбулося 91 бойове зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 29.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини. Від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Стара Гута, Студенок, Тимофіївка, Бобилівка та Камінь.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. З початку доби українські воїни відбили вже 19 атак, чотири боєзіткнення точаться дотепер.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив п’ять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Верхньокам’янського, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників поблизу Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку в районі Торецька.