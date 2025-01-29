Між ЗСУ та армією РФ відбулося 91 бойове зіткнення від початку доби

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України, Сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 91.
Головні тези:
- Українські захисники відбили 91 ворожу атаку на різних напрямках напередодні.
- Сили оборони стримують вторгнення російських військ, наносячи значні втрати ворогу.
- Українські війська продовжують успішно відбивати атаки та наносять контратаки на ворога у різних регіонах України.
Актуальна ситуація на фронті 29 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 29.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини. Від обстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Стара Гута, Студенок, Тимофіївка, Бобилівка та Камінь.
Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. З початку доби українські воїни відбили вже 19 атак, чотири боєзіткнення точаться дотепер.
На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив п’ять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Верхньокам’янського, отримав відсіч.
На Краматорському напрямку українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників поблизу Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку українські захисники відбили одну ворожу атаку в районі Торецька.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 39 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 27 атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате. Одне боєзіткнення триває.
На Курщині українські захисники за сьогодні відбили дві атаки російських загарбників, три боєзіткнення продовжуються, крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу.
Атака РФ на Україну 29 січня — що відомо
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий повітряний напад російських окупантів почався о 19:30 28 січня.
Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.30 підтверджено збиття 29-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-