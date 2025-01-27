Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 бойових зіткнень від початку доби

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 82. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, та здійснювати атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.
Головні тези:
- З початку доби відбулося понад 60 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ вздовж усієї лінії фронту.
- Українські сили оборони тримають рубежі та відбивають атаки окупантів, залишаючись на високому рівні готовності.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу знищено значну кількість техніки та особового складу армії РФ.
- Російські загарбники продовжують застосовувати авіацію та артилерію у бойових діях на сході України.
- Напружена ситуація на фронті вимагає посилення оборонної стратегії та реагування на провокації ворога.
Актуальна ситуація на фронті 27 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 27.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з ворогом. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Олександрівка, Попівка Сумської області; Ясна Поляна Чернігівської області.
На Харківському напрямку тривають чотири боєзіткнення в районі Вовчанська.
Дві штурмові дії загарбників відбулися поблизу Піщаного та Лозової на Куп’янському напрямку.
На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Зарічне та Колодязі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, з яких чотири тривають до цього часу.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожих спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори наразі тривають два боєзіткнення.
На Торецькому напрямку противник сім разів атакував позиції наших військ в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 37 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне, десять боєзіткнень тривають дотепер.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили шість атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував наших захисників в районі Новоданилівки, водночас завдав авіаудару там авіаудару.
На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції наших військ.
На Гуляйпільському, Сіверському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.
Одинадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, два боєзіткнення досі тривають. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 14 КАБ та здійснив 156 артилерійських обстрілів, зокрема два - із РСЗВ.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1430 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9831 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 20 531(+12) од.;
артилерійських систем — 22 339 (+16) од.;
РСЗВ — 1263 од.;
засобів ППО — 1050 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 23 327 (+74) од.;
крилатих ракет — 3 053 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 35 183 (+59) од.;
спеціальної техніки — 3716 (+1) од.
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