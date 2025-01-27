Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 бойових зіткнень від початку доби

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Зарічне та Колодязі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, з яких чотири тривають до цього часу.