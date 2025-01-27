У ЗСУ розкрили подробиці нової тактики армії РФ під Покровськом

На Покровському напрямку інтенсивність боїв не зменшилася, ворог атакує малими групами та намагається змусити Сили оборони вийти із міста.
Головні тези:
- Російська армія змінила свою тактику штурму під Покровськом, використовуючи малі групи для охоплення міста.
- Призначений генерал-майор Драпатий керуватиме оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця» для поєднання бойової роботи армії та підготовки бригад.
- Нова тактика російського командування спрямована на уникнення міських боїв, що дозволяє зберегти людський ресурс ворога.
Російська армія змінила тактику штурму Покровська
Про це у телеетері заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.
Він зауважив, що під час атак ворог не «йде у лоб», а намагається охоплювати місто, витискаючи і змушуючи українських військових з нього відступати.
Вони вперше почали воювати по науці, вони вперше почали воювати не просто лобовими хвилями, а з намаганнями охоплення, із намаганнями обійти велике місто і змусити українські сили з нього вийти. От саме це ми бачимо під Покровськом.
За словами Трегубова, російське командування намагається уникнути міських боїв, під час яких ворог втрачає велику кількість людського ресурсу.
Зеленський призначив Драпатого керувати ОСУВ “Хортиця”
26 січня президент Володимир Зеленський направив генерал-майора Михайла Драпатого для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця».
При цьому, за словами Президента, Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш численної частини наших Збройних Сил, і це допоможе «поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад».
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