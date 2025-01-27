У ЗСУ розкрили подробиці нової тактики армії РФ під Покровськом

На Покровському напрямку інтенсивність боїв не зменшилася, ворог атакує малими групами та намагається змусити Сили оборони вийти із міста.

Російська армія змінила тактику штурму Покровська

Про це у телеетері заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Інтенсивність атак там не зменшилася, навпаки на Покровський напрямок припадає чи не половина боєзіткнень взагалі на фронті, не тільки у нашій зоні відповідальності. Ситуація наступна: під Покровськом велика кількість малих боєзіткнень, тому що росіяни намагаються малими групами заходити та оточувати Покровськ із заходу. Боєзіткнень там дуже і дуже багато. Віктор Трегубов Речник ОСУВ «Хортиця»

Він зауважив, що під час атак ворог не «йде у лоб», а намагається охоплювати місто, витискаючи і змушуючи українських військових з нього відступати.

Вони вперше почали воювати по науці, вони вперше почали воювати не просто лобовими хвилями, а з намаганнями охоплення, із намаганнями обійти велике місто і змусити українські сили з нього вийти. От саме це ми бачимо під Покровськом.

За словами Трегубова, російське командування намагається уникнути міських боїв, під час яких ворог втрачає велику кількість людського ресурсу.

Зеленський призначив Драпатого керувати ОСУВ “Хортиця”

26 січня президент Володимир Зеленський направив генерал-майора Михайла Драпатого для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця».

Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв. Поширити

При цьому, за словами Президента, Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш численної частини наших Збройних Сил, і це допоможе «поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад».