У ЗСУ розкрили подробиці нової тактики армії РФ під Покровськом
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ розкрили подробиці нової тактики армії РФ під Покровськом

Покровськ
Read in English
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

На Покровському напрямку інтенсивність боїв не зменшилася, ворог атакує малими групами та намагається змусити Сили оборони вийти із міста.

Головні тези:

  • Російська армія змінила свою тактику штурму під Покровськом, використовуючи малі групи для охоплення міста.
  • Призначений генерал-майор Драпатий керуватиме оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця» для поєднання бойової роботи армії та підготовки бригад.
  • Нова тактика російського командування спрямована на уникнення міських боїв, що дозволяє зберегти людський ресурс ворога.

Російська армія змінила тактику штурму Покровська

Про це у телеетері заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Інтенсивність атак там не зменшилася, навпаки на Покровський напрямок припадає чи не половина боєзіткнень взагалі на фронті, не тільки у нашій зоні відповідальності. Ситуація наступна: під Покровськом велика кількість малих боєзіткнень, тому що росіяни намагаються малими групами заходити та оточувати Покровськ із заходу. Боєзіткнень там дуже і дуже багато.

Віктор Трегубов

Віктор Трегубов

Речник ОСУВ «Хортиця»

Він зауважив, що під час атак ворог не «йде у лоб», а намагається охоплювати місто, витискаючи і змушуючи українських військових з нього відступати.

Вони вперше почали воювати по науці, вони вперше почали воювати не просто лобовими хвилями, а з намаганнями охоплення, із намаганнями обійти велике місто і змусити українські сили з нього вийти. От саме це ми бачимо під Покровськом.

За словами Трегубова, російське командування намагається уникнути міських боїв, під час яких ворог втрачає велику кількість людського ресурсу.

Зеленський призначив Драпатого керувати ОСУВ “Хортиця”

26 січня президент Володимир Зеленський направив генерал-майора Михайла Драпатого для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця».

Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв.

При цьому, за словами Президента, Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш численної частини наших Збройних Сил, і це допоможе «поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад».

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті. ЗСУ знищили 186 окупантів на Покровському напрямку
Генштаб ЗСУ
втрати РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Покровський та Краматорський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Покровськ і Костянтинівку — загинула жінка
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донецька область

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?