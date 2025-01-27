У ВСУ раскрыли подробности новой тактики армии РФ под Покровском

На Покровском направлении интенсивность боев не убавилась, враг атакует малыми группами и пытается заставить Силы обороны выйти из города.
Главные тезисы
- Интенсивность боев на Покровском направлении не уменьшилась, русская армия использует малые группы для охвата города.
- Генерал-майор Драпатый назначен для руководства войсками «Хортица» с целью объединения боевой работы и подготовки бригад.
Российская армия сменила тактику штурма Покровска
Об этом в телеэтере заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.
Он отметил, что во время атак враг не «идет в лоб», а пытается охватывать город, вытесняя и заставляя украинских военных из него отступать.
Они впервые начали воевать по науке, они впервые начали воевать не просто лобовыми волнами, а с попытками охвата, с попытками обойти большой город и заставить украинские силы из него выйти. Вот это мы видим под Покровском.
По словам Трегубова, российское командование пытается уйти от городских боев, во время которых враг теряет большое количество человеческого ресурса.
Зеленский назначил Драпатого руководить ОСУВ "Хортица"
26 января президент Владимир Зеленский направил генерал-майора Михаила Драпатого для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица».
При этом, по словам Президента, Драпатий будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками — наиболее многочисленной части наших Вооруженных Сил, и это поможет «совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад».
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