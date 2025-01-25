Покровское и Краматорское направления остаются самыми горячими на фронте

С начала суток произошло 159 боевых столкновений, противник нанес 32 авиационных удара с применением 59 КАБ, более 650 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Актуальная ситуация на фронте 25 января

Оперативная информация по состоянию на 22.00 25.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

Двадцать восемь раз враг атаковал на Лиманском направлении , пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергеевка, Шейковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки, Новолюбовка, Макеевка, Зеленая Долина и Торское. Наши защитники отразили 24 атаки противника, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши воины успешно отразили одну атаку противника в районе Верхнекаменки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали 32 вражеских попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора, сейчас продолжаются семь боестолкновений.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе населённого пункта Торецк.

Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы, Константинопольское и в направлениях Покровска, Вид. Тридцать девять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще девять боестолкновений — продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении под ударами вражеских КАБов оказался населённый пункт Малая Токмачка.

Дважды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Шестнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, два из которых продолжаются до сих пор.

Силы беспилотных систем поразили ЗРК "Бук-М3"

Отмечается, что удар нанесен по комплексу противовоздушной обороны российских окупантов на одном из ключевых направлений.

Операторы 412 полка "NEMESIS" обнаружили и нанесли точный удар по пусковой установке ЗРК "Бук-М3", одному из ключевых элементов противовоздушной обороны врага. Этот комплекс способен уничтожать воздушные цели на высотах до 25 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около 45 млн. дол.

Отмечается, что после точного удара комплекс получил критические повреждения, что сделало невозможным его дальнейшее использование.