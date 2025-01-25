Покровський та Краматорський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

З початку доби відбулося 159 бойових зіткнень, противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
Головні тези:
- З початку доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень, противник активно використовує авіаційні удари та дрони, здійснивши понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
- Сили оборони вдало відбили десятки атак противника на різних напрямках, тривають бойові дії у районах Покровського та Краматорського напрямків.
- Російські сили продовжують активні дії в районах населених пунктів на Покровському напрямку, відбито 39 атак та ще 9 боєзіткнень тривають наразі.
- Українські війська успішно відбили 32 ворожі спроби рушити вперед біля населених пунктів на Краматорському напрямку, сім боєзіткнень тривають зараз.
Актуальна ситуація на фронті 25 січня
Оперативна інформація станом на 22.00 25.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.
Двадцять вісім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки, Новолюбівка, Макіївка, Зелена Долина та Торське. Наші оборонці відбили 24 атаки противника, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.
На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника в районі Верхньокам’янки.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 32 ворожих спроби просунутись вперед поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора, наразі тривають сім боєзіткнень.
Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районі населеного пункту Торецьк.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження і Успенівки. Тридцять дев’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще дев’ять боєзіткнень — тривають дотепер.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.
На Оріхівському напрямку під ударами ворожих КАБ опинився населений пункт Мала Токмачка.
Двічі без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.
Шістнадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, два з яких тривають до цього часу. Протягом доби ворог здійснив 420 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню, завдав 25 авіаційних ударів, скинувши 42 керованих бомби.
Сили безпілотних систем уразили ЗРК "Бук-М3"
Зазначається, що удар завдано по комплексу протиповітряної оборони російських окупантів на одному з ключових напрямків.
Оператори 412 полку "NEMESIS" виявили та завдали точного удару по пусковій установці ЗРК "Бук-М3", одному з ключових елементів протиповітряної оборони ворога. Цей комплекс здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 25 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 млн дол.
Зазначається, що після точного удару комплекс зазнав критичних пошкоджень, що унеможливило його подальше використання.
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