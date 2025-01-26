Армия РФ атаковала Покровск и Константиновку — погибла женщина

26 января российские захватчики накрыли огнем Покровск и Константиновку в Донецкой области. Согласно последним данным, погибла женщина, еще 4 человека были ранены.
Главные тезисы
- Ситуация на фронте 26 января была напряженной: украинские защитники удерживают оборону и отбивают нападения российских захватчиков.
- Согласно официальной информации, армия РФ нанесла авиаудары с использованием бомб ФАБ-250 по Константиновке, что привело к ранениям и травмам среди гражданских.
Россияне продолжают терроризировать Донетчину
О ситуации в регионе рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, а также Донецкая областная прокуратура.
Кроме того, указано, что в Константиновке российские оккупанты ранили четырех гражданских в возрасте от 48 до 70 лет. Под удар врага попали многие многоэтажки и частные дома.
Впоследствии также стало известно, что в 15:30 армия РФ нанесла 3 авиаудара, по предварительным данным, "ФАБ-250" с модулем УМПК по Константиновке.
Что известно о ситуации на фронте 26 января
Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта достигло 99.
Российские захватчики не прекращают применять авиацию, КАБ и совершать атаки. Украинские защитники держат оборону и принимают необходимые меры для недопущения прорыва противника.
Под удар врага снова попал район населенного пункта Александровка Сумской области.
Кроме того, сообщается, что 5 боестолкновений произошло на Курском направлении. Армия РФ сбросила 24 управляемых авиационных бомбы по районам населенных пунктов и позициям бойцов ВСУ.
Генштаб ВСУ добавил, что враг нанес 266 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-