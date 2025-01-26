Армия РФ атаковала Покровск и Константиновку — погибла женщина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Покровск и Константиновку — погибла женщина

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донецкая область
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26 января российские захватчики накрыли огнем Покровск и Константиновку в Донецкой области. Согласно последним данным, погибла женщина, еще 4 человека были ранены.

Главные тезисы

  • Ситуация на фронте 26 января была напряженной: украинские защитники удерживают оборону и отбивают нападения российских захватчиков.
  • Согласно официальной информации, армия РФ нанесла авиаудары с использованием бомб ФАБ-250 по Константиновке, что привело к ранениям и травмам среди гражданских.

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О ситуации в регионе рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, а также Донецкая областная прокуратура.

1 человек погиб и 4 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донбасса. В центре Покровска россияне убили женщину, — сказано в официальном сообщении.

Фото: t.me/VadymFilashkin/6296

Кроме того, указано, что в Константиновке российские оккупанты ранили четырех гражданских в возрасте от 48 до 70 лет. Под удар врага попали многие многоэтажки и частные дома.

Впоследствии также стало известно, что в 15:30 армия РФ нанесла 3 авиаудара, по предварительным данным, "ФАБ-250" с модулем УМПК по Константиновке.

Фото: t.me/VadymFilashkin/6296

Травмированы трое мужчин 48, 64 и 70 лет и 50-летняя женщина. У них диагностированы черепно-мозговая травма, осколочные ранения и ушибы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Фото: t.me/VadymFilashkin/6296

Что известно о ситуации на фронте 26 января

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта достигло 99.

Российские захватчики не прекращают применять авиацию, КАБ и совершать атаки. Украинские защитники держат оборону и принимают необходимые меры для недопущения прорыва противника.

Под удар врага снова попал район населенного пункта Александровка Сумской области.

На Покровском направлении в районах Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надеевки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного идут ожесточенные бои.

Кроме того, сообщается, что 5 боестолкновений произошло на Курском направлении. Армия РФ сбросила 24 управляемых авиационных бомбы по районам населенных пунктов и позициям бойцов ВСУ.

Генштаб ВСУ добавил, что враг нанес 266 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

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