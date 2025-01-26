Армія РФ атакувала Покровськ і Костянтинівку — загинула жінка

26 січня російські загарбники накрили вогнем Покровськ та Костянтинівку в Донецькій області. Згідно з останніми даними, загинула жінка, ще 4 людей були поранені.
Головні тези:
- Ситуація на фронті 26 січня була напруженою: українські захисники тримають оборону та відбивають напади російських загарбників.
- Згідно з офіційною інформацією, армія РФ завдала авіаударів з використанням бомб ФАБ-250 по Костянтинівці, що призвело до поранень та травм цивільних.
Росіяни продовжують тероризувати Донеччину
Про ситуацію у регіоні розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, а також Донецька обласна прокуратура.
Окрім того, наголошується, що у Костянтинівці російські окупанти поранили чотирьох цивільних віком від 48 до 70 років. Під удар ворога потрапили багато багатоповерхівок і приватні будинки.
Згодом також стало відомо, що о 15:30 армія РФ завдала 3 авіаудари, за попередніми даними, "ФАБ-250" із модулем УМПК по Костянтинівці.
Що відомо про ситуацію на фронті 26 січня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом поточної доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 99.
Російські загарбники не припиняють застосовувати авіацію, КАБ та здійснювати атаки. Українські захисники тримають оборони та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.
Під удар ворога знову потрапив район населеного пункту Олександрівка Сумської області.
Окрім того, наголошується, що 5 боєзіткнень відбулось на Курському напрямку. Армія РФ скинула 24 керованих авіаційних бомби по районах населених пунктів та позиціях бійців ЗСУ.
Генштаб ЗСУ додав, що ворог завдав 266 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
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