Армія РФ атакувала Покровськ і Костянтинівку — загинула жінка

26 січня російські загарбники накрили вогнем Покровськ та Костянтинівку в Донецькій області. Згідно з останніми даними, загинула жінка, ще 4 людей були поранені.

Росіяни продовжують тероризувати Донеччину

Про ситуацію у регіоні розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, а також Донецька обласна прокуратура.

1 людина загинула і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. У центрі Покровська росіяни вбили жінку, — йдеться в офіційному повідомленні. Поширити

Фото: t.me/VadymFilashkin/6296

Окрім того, наголошується, що у Костянтинівці російські окупанти поранили чотирьох цивільних віком від 48 до 70 років. Під удар ворога потрапили багато багатоповерхівок і приватні будинки.

Згодом також стало відомо, що о 15:30 армія РФ завдала 3 авіаудари, за попередніми даними, "ФАБ-250" із модулем УМПК по Костянтинівці.

Фото: t.me/VadymFilashkin/6296

Травмовано трьох чоловіків 48, 64 й 70 років та 50-річну жінку. У них діагностовано черепно-мозкову травму, осколкові поранення й забої. Стан одного з постраждалих оцінюється як важкий. Поширити

Фото: t.me/VadymFilashkin/6296

Що відомо про ситуацію на фронті 26 січня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом поточної доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 99.

Російські загарбники не припиняють застосовувати авіацію, КАБ та здійснювати атаки. Українські захисники тримають оборони та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Під удар ворога знову потрапив район населеного пункту Олександрівка Сумської області.

На Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій, 30 атак нашими захисниками вже відбито. Поширити

Окрім того, наголошується, що 5 боєзіткнень відбулось на Курському напрямку. Армія РФ скинула 24 керованих авіаційних бомби по районах населених пунктів та позиціях бійців ЗСУ.