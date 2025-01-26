Український кінорежисер Станіслав Притула загинув на фронті

Український кінорежисер та військовий Станіслав Притула віддав своє життя на полі бою, захищаючи батьківщину. Йому було 40 років.
Головні тези:
- Дружина героя Лариса нагадує, як важливо пам'ятати про тих, хто жертвує своїм життям заради майбутнього українського народу.
- Станіслав Притула став на захист України одразу після вторгнення РФ.
Станіслав Притула віддав своє життя за Україну
Трагічною новиною поділилася дружина українського захисника Лариса.
Вона офіційно підтвердила, що Станіслава загинув на полі бою ще 22 січня.
Як зазначає дружина героя, коли ми народжувалися, нам не сказали, що буде війна й ніхто не був готовий до таких трагічних втрат.
Яким був Станіслав Притула
Лариса звертає увагу на те, що ніколи не можна забувати тих, хто віддає своє життя заради майбутнього українського народу.
Нагадаємо, український захисник народився в Києві.
Станіслав Притула здобув освіту в Київському національному лінгвістичному університеті, працював у Держкіно.
Згодом кінорежисер обіймав посаду керівника відділу кіно у компанії FAMILY Production. Проте після повномасштабного вторгнення РФ одразу став на захист України.
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