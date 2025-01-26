Український кінорежисер Станіслав Притула загинув на фронті
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Український кінорежисер Станіслав Притула загинув на фронті

Станіслав Притула
Джерело:  online.ua

Український кінорежисер та військовий Станіслав Притула віддав своє життя на полі бою, захищаючи батьківщину. Йому було 40 років.

Головні тези:

  • Дружина героя Лариса нагадує, як важливо пам'ятати про тих, хто жертвує своїм життям заради майбутнього українського народу.
  • Станіслав Притула став на захист України одразу після вторгнення РФ.

Станіслав Притула віддав своє життя за Україну

Трагічною новиною поділилася дружина українського захисника Лариса.

Вона офіційно підтвердила, що Станіслава загинув на полі бою ще 22 січня.

Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни — у 2014, і три нескінченні останні роки, — я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре". Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині. Немає карми, богів і справедливості. Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ.

Фото: скриншот

Як зазначає дружина героя, коли ми народжувалися, нам не сказали, що буде війна й ніхто не був готовий до таких трагічних втрат.

Яким був Станіслав Притула

Лариса звертає увагу на те, що ніколи не можна забувати тих, хто віддає своє життя заради майбутнього українського народу.

Стас мав силу робити правильний, чесний вибір, який рухав ту часточку Всесвіту, де він жив, до світла. Знайдіть в собі сили на щоденні правильні рішення. Щоби не марною була праця тих, хто тримав над нами небо й загинув. Прощавай, коханий. Чекаю на тебе у майбутньому. Там ми знову будемо щасливими.

Нагадаємо, український захисник народився в Києві.

Станіслав Притула здобув освіту в Київському національному лінгвістичному університеті, працював у Держкіно.

Згодом кінорежисер обіймав посаду керівника відділу кіно у компанії FAMILY Production. Проте після повномасштабного вторгнення РФ одразу став на захист України.

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