Украинский кинорежиссер Станислав Притула погиб на фронте

Украинский кинорежиссер и военный Станислав Притула отдал свою жизнь на поле боя, защищая родину. Ему было 40 лет.
Главные тезисы
- Жена героя Лариса напоминает, как важно помнить о людях, которые жертвуют своей жизнью ради будущего украинского народа.
- Станислав Притула встал на защиту Украины сразу после вторжения РФ.
Станислав Притула отдал свою жизнь за Украину
Трагической новостью поделилась супруга украинского защитника Лариса.
Она официально подтвердила, что Станислав погиб на поле боя еще 22 января.
Как отмечает жена героя, когда мы рождались, нам не сказали, что будет война и никто не был готов к столь трагическим потерям.
Каким был Станислав Притула
Лариса обращает внимание на то, что никогда нельзя забывать тех, кто отдает свою жизнь ради будущего украинского народа.
Напомним, украинский защитник родился в Киеве.
Станислав Притула получил образование в Киевском национальном лингвистическом университете, работал в Госкино.
Впоследствии кинорежиссер занимал должность руководителя отдела кино компании FAMILY Production. Однако после полномасштабного вторжения РФ сразу стал на защиту Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-