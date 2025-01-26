Украинский кинорежиссер Станислав Притула погиб на фронте
Категория
Культура
Дата публикации

Украинский кинорежиссер Станислав Притула погиб на фронте

Станислав Притула отдал свою жизнь за Украину
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Источник:  online.ua

Украинский кинорежиссер и военный Станислав Притула отдал свою жизнь на поле боя, защищая родину. Ему было 40 лет.

Главные тезисы

  • Жена героя Лариса напоминает, как важно помнить о людях, которые жертвуют своей жизнью ради будущего украинского народа.
  • Станислав Притула встал на защиту Украины сразу после вторжения РФ.

Станислав Притула отдал свою жизнь за Украину

Трагической новостью поделилась супруга украинского защитника Лариса.

Она официально подтвердила, что Станислав погиб на поле боя еще 22 января.

Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны — в 2014, и три бесконечных последних года, — я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть только выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, благодоря которым движется этот мир.

Фото: скриншот

Как отмечает жена героя, когда мы рождались, нам не сказали, что будет война и никто не был готов к столь трагическим потерям.

Каким был Станислав Притула

Лариса обращает внимание на то, что никогда нельзя забывать тех, кто отдает свою жизнь ради будущего украинского народа.

Стас имел силу делать правильный, честный выбор, который двигал ту часть Вселенной, где он жил, к свету. Найдите в себе силы на ежедневные правильные решения. Чтобы не напрасным был труд тех, кто держал над нами небо и погиб. Прощай, любимый. Жду тебя в будущем. Там мы снова будем счастливы.

Напомним, украинский защитник родился в Киеве.

Станислав Притула получил образование в Киевском национальном лингвистическом университете, работал в Госкино.

Впоследствии кинорежиссер занимал должность руководителя отдела кино компании FAMILY Production. Однако после полномасштабного вторжения РФ сразу стал на защиту Украины.

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