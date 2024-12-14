Испанский миллиардер Андик трагически погиб в горах

Погиб основатель бренда Mango Исаак Андик

Об этом сообщил генеральный директор Mango Тони Руис.

По его словам, Исаак Андик умер неожиданно в результате несчастного случая в эту субботу, 14 декабря.

Его уход оставляет огромную пустоту, но мы все, определенным образом, являемся его наследием и свидетельством его достижений. От нас зависит, и это лучшая дань, которую мы можем отдать Исааку, и которую мы выполним, чтобы Mango продолжал оставаться проектом, о котором мечтал Исаак и каким бы он гордился. Поделиться

В компании не указали причину смерти Исаака Андика, однако издание El Pais со ссылкой на источники в полиции и Mango сообщило, что мужчина погиб после падения в ущелье близ пещер на горном массиве Монсеррат в Испании.

Муж проводил день со своей семьей, но в один момент во время похода, когда он был с одним из своих сыновей, Джонатаном Андиком, он поскользнулся и упал с высоты более 100 метров.

По данным El Pais, сын Андика позвонил по телефону на горячую линию 112 около 12:30. Однако прибывшие по вызову медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Исаак Андик — испанский миллиардер и основатель бренда одежды Mango. По состоянию на декабрь 2024 года Forbes оценивал его состояние в 4,5 млрд дол. Поделиться

Умер культовый дизайнер Роберто Кавалли

Всемирно известный итальянский дизайнер одежды Роберто Кавалли скончался на 83-м году жизни.

С большой грустью сегодня мы в последний раз прощаемся с нашим основателем Роберто Кавалли. Скромно начав во Флоренции, Роберто смог сформировать бренд, который все любили и уважали.

Отмечается, что "натурально одаренный и творческий Кавалли верил, что каждый может обнаружить и лелеять художника в себе".