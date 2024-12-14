Испанский миллиардер Андик трагически погиб в горах

Испанский миллиардер и основатель бренда Mango 71-летний Исаак Андик погиб в результате несчастного случая 14 декабря.
Главные тезисы
- Исаак Андик, основатель бренда Mango, погиб в горах Испании в результате несчастного случая.
- Смерть миллиардера вызвала глубокие сожаления среди поклонников моды, но его наследие продолжит жить в проекте, о котором мечтал сам Андик.
- Источники сообщают, что падение Исаака произошло во время похода с его сыном на горном массиве Монсеррат в Испании.
Погиб основатель бренда Mango Исаак Андик
Об этом сообщил генеральный директор Mango Тони Руис.
По его словам, Исаак Андик умер неожиданно в результате несчастного случая в эту субботу, 14 декабря.
В компании не указали причину смерти Исаака Андика, однако издание El Pais со ссылкой на источники в полиции и Mango сообщило, что мужчина погиб после падения в ущелье близ пещер на горном массиве Монсеррат в Испании.
Муж проводил день со своей семьей, но в один момент во время похода, когда он был с одним из своих сыновей, Джонатаном Андиком, он поскользнулся и упал с высоты более 100 метров.
По данным El Pais, сын Андика позвонил по телефону на горячую линию 112 около 12:30. Однако прибывшие по вызову медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.
Умер культовый дизайнер Роберто Кавалли
Всемирно известный итальянский дизайнер одежды Роберто Кавалли скончался на 83-м году жизни.
С большой грустью сегодня мы в последний раз прощаемся с нашим основателем Роберто Кавалли. Скромно начав во Флоренции, Роберто смог сформировать бренд, который все любили и уважали.
Отмечается, что "натурально одаренный и творческий Кавалли верил, что каждый может обнаружить и лелеять художника в себе".
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