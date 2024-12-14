Испанский миллиардер Андик трагически погиб в горах
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Испанский миллиардер Андик трагически погиб в горах

Андик
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Источник:  online.ua

Испанский миллиардер и основатель бренда Mango 71-летний Исаак Андик погиб в результате несчастного случая 14 декабря.

Главные тезисы

  • Исаак Андик, основатель бренда Mango, погиб в горах Испании в результате несчастного случая.
  • Смерть миллиардера вызвала глубокие сожаления среди поклонников моды, но его наследие продолжит жить в проекте, о котором мечтал сам Андик.
  • Источники сообщают, что падение Исаака произошло во время похода с его сыном на горном массиве Монсеррат в Испании.

Погиб основатель бренда Mango Исаак Андик

Об этом сообщил генеральный директор Mango Тони Руис.

По его словам, Исаак Андик умер неожиданно в результате несчастного случая в эту субботу, 14 декабря.

Его уход оставляет огромную пустоту, но мы все, определенным образом, являемся его наследием и свидетельством его достижений. От нас зависит, и это лучшая дань, которую мы можем отдать Исааку, и которую мы выполним, чтобы Mango продолжал оставаться проектом, о котором мечтал Исаак и каким бы он гордился.

В компании не указали причину смерти Исаака Андика, однако издание El Pais со ссылкой на источники в полиции и Mango сообщило, что мужчина погиб после падения в ущелье близ пещер на горном массиве Монсеррат в Испании.

Муж проводил день со своей семьей, но в один момент во время похода, когда он был с одним из своих сыновей, Джонатаном Андиком, он поскользнулся и упал с высоты более 100 метров.

По данным El Pais, сын Андика позвонил по телефону на горячую линию 112 около 12:30. Однако прибывшие по вызову медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Исаак Андик — испанский миллиардер и основатель бренда одежды Mango. По состоянию на декабрь 2024 года Forbes оценивал его состояние в 4,5 млрд дол.

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Всемирно известный итальянский дизайнер одежды Роберто Кавалли скончался на 83-м году жизни.

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Отмечается, что "натурально одаренный и творческий Кавалли верил, что каждый может обнаружить и лелеять художника в себе".

Наследие Роберто Кавалли будет жить в его творчестве, его любви к природе и его семье, которую он ценил.

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