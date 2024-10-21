На 52 году жизни скончался известный американский режиссер Аарон Кауфман, известный среди прочего по фильму "Суперсила" о развязанной Россией преступной войне против Украины.

Что известно о смерти Аарона Кауфмана и поддержке им Украины

Отмечается, что знаменитый режиссер скончался в четверг, 17 октября. Его смерть подтвердил продюсер Чед Верди, с которым Кауфман сотрудничал многие годы.

Известно, что в последние дни до смерти Кауфман находился в Лас-Вегасе. По предварительной информации, причиной смерти могло стать сердечное приступ.

После начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины американский режиссер решительно осудил действия российских оккупантов.

24 февраля 2022 года он находился в Киеве и даже после начала войны еще некоторое время оставался в Украине.

Также отмечается, что немало времени Кауфман провел, общаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда собирал материал для собственного документального фильма.

Кауфман задокументировал не одно преступление русской армии. В результате он выпустил фильм "Суперсила" с актером Шоном Пенном.

Что известно о ленте "Суперсила"

Картину показали на кинофестивале Берлинале в феврале 2023 года.

Фильм показывает Россию как террористическое государство, демонстрируя многочисленные свидетельства о преступлениях вооруженных сил РФ против мирного населения.

Одной из главных тем фильма является предоставление Украине как можно больше военной помощи. "Суперсила" была награждена американской телевизионной премией "Эмми".