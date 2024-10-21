Помер культовий американський режисер Аарон Кауфман
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Помер культовий американський режисер Аарон Кауфман

Аарон Кауфман
Джерело:  Variety

На 52 році життя помер відомий американський режисер Аарон Кауфман, відомий серед іншого за фільмом “Суперсила” про розв'язану Росією злочинну війну проти України. 

Головні тези:

  • Американський режисер Аарон Кауфман пішов з життя на 52 році.
  • Кауфман активно підтримував Україну, осуджуючи дії російських окупантів під час розв'язаної війни.
  • Його фільм "Суперсила" демонструє російську агресію проти України та підтримку в українській справі.
  • Стрічка "Суперсила" отримала визнання на кінофестивалях, а також була відзначена американською премією "Еммі".
  • Кауфман залишив спадок в мистецтві та активній підтримці України, залишаючи пам'ять про себе у серцях глядачів.

Що відомо про смерть Аарона Кауфмана та підтримку ним України

Зазначається, що знаметий режисер помер у четвер, 17 жовтня. Його смерть підтвердив продюсер Чед Верді, з яким Кауфман співпрацював протягом багатьох років.

Відомо, що в останні дні перед смертю Кауфман перебував у Лас-Вегасі. За попередньою інформацією, причиною смерті міг стати серцевий напад.

Після початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України американський режисер рішуче засудив дії російських окупантів.

24 лютого 2022 року він перебував в Києві і навіть після початку великої війни ще деякий час залишався в Україні.

Також зазначається, що чимало часу Кауфман провів, спілкуючись з президентом України Володимиром Зеленським у той час, коли збирав матеріал для власного документального фільму.

Кауфман задокументував не один злочин російської армії. В результаті він випустив стрічку "Суперсила" з актором Шоном Пенном.

Що відомо про стрічку “Суперсила”

Картину показали на кінофестивалі Берлінале у лютому 2023 року.

Фільм показує Росію як терористичну державу, демонструючи численні свідчення про злочини збройних сил РФ проти мирного населення. 

Однією з головних тем стрічки є надання Україні якомога більше військової допомоги. "Суперсила" була нагороджена американською телевізійною премією "Еммі".

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