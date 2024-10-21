На 52 році життя помер відомий американський режисер Аарон Кауфман, відомий серед іншого за фільмом “Суперсила” про розв'язану Росією злочинну війну проти України.
Головні тези:
- Американський режисер Аарон Кауфман пішов з життя на 52 році.
- Кауфман активно підтримував Україну, осуджуючи дії російських окупантів під час розв'язаної війни.
- Його фільм "Суперсила" демонструє російську агресію проти України та підтримку в українській справі.
- Стрічка "Суперсила" отримала визнання на кінофестивалях, а також була відзначена американською премією "Еммі".
- Кауфман залишив спадок в мистецтві та активній підтримці України, залишаючи пам'ять про себе у серцях глядачів.
Що відомо про смерть Аарона Кауфмана та підтримку ним України
Зазначається, що знаметий режисер помер у четвер, 17 жовтня. Його смерть підтвердив продюсер Чед Верді, з яким Кауфман співпрацював протягом багатьох років.
Відомо, що в останні дні перед смертю Кауфман перебував у Лас-Вегасі. За попередньою інформацією, причиною смерті міг стати серцевий напад.
Після початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України американський режисер рішуче засудив дії російських окупантів.
24 лютого 2022 року він перебував в Києві і навіть після початку великої війни ще деякий час залишався в Україні.
Також зазначається, що чимало часу Кауфман провів, спілкуючись з президентом України Володимиром Зеленським у той час, коли збирав матеріал для власного документального фільму.
Кауфман задокументував не один злочин російської армії. В результаті він випустив стрічку "Суперсила" з актором Шоном Пенном.
Що відомо про стрічку “Суперсила”
Картину показали на кінофестивалі Берлінале у лютому 2023 року.
Фільм показує Росію як терористичну державу, демонструючи численні свідчення про злочини збройних сил РФ проти мирного населення.
Однією з головних тем стрічки є надання Україні якомога більше військової допомоги. "Суперсила" була нагороджена американською телевізійною премією "Еммі".
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-