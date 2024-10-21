На 52 році життя помер відомий американський режисер Аарон Кауфман, відомий серед іншого за фільмом “Суперсила” про розв'язану Росією злочинну війну проти України.

Що відомо про смерть Аарона Кауфмана та підтримку ним України

Зазначається, що знаметий режисер помер у четвер, 17 жовтня. Його смерть підтвердив продюсер Чед Верді, з яким Кауфман співпрацював протягом багатьох років.

Відомо, що в останні дні перед смертю Кауфман перебував у Лас-Вегасі. За попередньою інформацією, причиною смерті міг стати серцевий напад.

Після початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України американський режисер рішуче засудив дії російських окупантів.

24 лютого 2022 року він перебував в Києві і навіть після початку великої війни ще деякий час залишався в Україні.

Також зазначається, що чимало часу Кауфман провів, спілкуючись з президентом України Володимиром Зеленським у той час, коли збирав матеріал для власного документального фільму.

Кауфман задокументував не один злочин російської армії. В результаті він випустив стрічку "Суперсила" з актором Шоном Пенном.

Що відомо про стрічку “Суперсила”

Картину показали на кінофестивалі Берлінале у лютому 2023 року.

Фільм показує Росію як терористичну державу, демонструючи численні свідчення про злочини збройних сил РФ проти мирного населення.

Однією з головних тем стрічки є надання Україні якомога більше військової допомоги. "Суперсила" була нагороджена американською телевізійною премією "Еммі".