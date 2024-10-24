Тарзан в культовом сериале. Умер легендарный актер Рон Эли

Американский актер и писатель Рон Эли, наиболее известный по роли Тарзана в одноименном сериале 1960-х годов, скончался в возрасте 86 лет.

Умер легендарный Рон Эли "Тарзан"

Об этом сообщила его дочь Кристен Казале Эли в Instagram.

Мир потерял одного из самых выдающихся людей, которых он когда-либо знал, а я потеряла своего отца, — написала дочь актера. Поделиться

Прежде чем получить роль Тарзана в 1966 году, Рон Эли сыграл второстепенные роли в таких фильмах, как "Юг Тихого океана", "Преступник, ушедший на Запад" и "Великолепный мистер Пеннипейкер".

Рон Эли в роли Тарзана

Во время съемок "Тарзана" Эли самостоятельно выполнил практически все трюки, в результате чего получил травмы, в частности, два перелома плеча и несколько укусов львов.

Эли ушел на пенсию в 2001 году, но вернулся к актерской деятельности в 2014 году, появившись в телевизионном фильме "Ожидая Амиша".

Он также автор двух мистических романов "Ночные тени" (1994) и "Восточный пляж" (1995).

Умер Дональд Сазерленд

В возрасте 88 лет ушел из жизни легендарный голливудский актер Дональд Сазерленд: его карьера продолжалась с 1970-х по 2020-е годы.

О смерти актера сообщил его сын Кифер Сазерленд.

С глубоким унынием сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни. Я лично считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Его никогда не пугала роль, хорошая, плохая или безобразная. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, а большего и желать нельзя. Он прожил свою жизнь. Поделиться

Дональд Сазерленд — канадский актер, начавший карьеру в конце 1960-х годов. Впоследствии он снялся в нескольких классических фильмах 70-х годов, среди которых "Клют", "MASH", "А теперь не смотри". В 2012 году он впервые сыграл роль главного антагониста серии фильмов "Голодные игры" президента Сноу.