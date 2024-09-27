Умерла легендарная британская актриса Мэгги Смит

Британская актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере и "Аббатстве Даунтон", умерла 27 сентября в возрасте 89 лет, сообщила ее семья.
Главные тезисы
- Мэгги Смит — легенда британской сцены и кино, получившая две премии Оскар за свои выдающиеся роли.
- Актриса известна по фильмам о Гарри Поттере и Аббатство Даунтон, где исполнила знаменитые роли профессора МакГонагалл и Вайолет Кроули.
- Мэгги Смит также удостоена множества других наград, включая Bafta и премию Эмми.
Умерла актриса-легенда Мэгги Смит
Легенда британской сцены и кино, она получила две премии "Оскар" за свою карьеру — за "Расцвет мисс Джин Броди" в 1970 году и "Калифорнийскую сюиту" в 1979 году.
Смит получила еще четыре номинации и восемь наград Bafta.
В заявлении ее сыновей Тоби Стивенса и Криса Ларкина говорится:
Актриса Мэгги Смит: что известно
Карьера Мэгги началась в театре, но она получила свою первую номинацию на премию Бафта в мелодраме 1958 года «Некуда уходить».
К 1963 году Лоуренс Оливье предложил ей сыграть Дездемону в Национальном театре вместе с его Отелло.
Через два года по нему был снят фильм с оригинальным актерским составом, а Смит была номинирована на премию Оскар.
Мэгги Смит снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов. Однако наибольшую популярность она приобрела по роли профессора Минервы МакГонагалл в фильмах о Гарри Поттере и Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон».
Она двукратная обладательница премии «Оскар», семикратная лауреат премии BAFTA и обладательница четырех наград премии «Эмми».
Что известно о смерти Алена Делона
Актер Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.
В 2019 году его здоровье ухудшилось из-за инсульта. Ранее актер жаловался на постоянные головные боли и лечился в американском госпитале Нейи-сюр-Сен под Парижем. Когда его состояние стало критическим, Делона прооперировали в парижской клинике Питье-Сальпетриера и наблюдали в реанимации.
Впоследствии его перевели в швейцарскую больницу, после чего он даже посетил Каннский кинофестиваль, где получил "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в киноиндустрию.
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