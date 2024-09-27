Умерла легендарная британская актриса Мэгги Смит
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Умерла легендарная британская актриса Мэгги Смит

Смит
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Источник:  BBC

Британская актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере и "Аббатстве Даунтон", умерла 27 сентября в возрасте 89 лет, сообщила ее семья.

Главные тезисы

  • Мэгги Смит — легенда британской сцены и кино, получившая две премии Оскар за свои выдающиеся роли.
  • Актриса известна по фильмам о Гарри Поттере и Аббатство Даунтон, где исполнила знаменитые роли профессора МакГонагалл и Вайолет Кроули.
  • Мэгги Смит также удостоена множества других наград, включая Bafta и премию Эмми.

Умерла актриса-легенда Мэгги Смит

Легенда британской сцены и кино, она получила две премии "Оскар" за свою карьеру — за "Расцвет мисс Джин Броди" в 1970 году и "Калифорнийскую сюиту" в 1979 году.

Смит получила еще четыре номинации и восемь наград Bafta.

Мэгги Смит в молодые годы

В заявлении ее сыновей Тоби Стивенса и Криса Ларкина говорится:

С большой грустью мы должны объявить о смерти дамы Мэгги Смит. Она мирно скончалась в больнице сегодня рано утром, 27 сентября. Она была глубоко частным человеком, она была с друзьями и семьей в конце. Оставила двух сыновей и пятерых любящих внуков, опустошенных потерей их необычной матери и бабушки.

Актриса Мэгги Смит: что известно

Карьера Мэгги началась в театре, но она получила свою первую номинацию на премию Бафта в мелодраме 1958 года «Некуда уходить».

Мэгги Смит в молодости

К 1963 году Лоуренс Оливье предложил ей сыграть Дездемону в Национальном театре вместе с его Отелло.

Через два года по нему был снят фильм с оригинальным актерским составом, а Смит была номинирована на премию Оскар.

Мэгги Смит снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов. Однако наибольшую популярность она приобрела по роли профессора Минервы МакГонагалл в фильмах о Гарри Поттере и Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон».

Мэгги Смит в роли Вайолет Кроули в "Аббатстве Даунтон"

Она двукратная обладательница премии «Оскар», семикратная лауреат премии BAFTA и обладательница четырех наград премии «Эмми».

А еще Мэгги Смит — кавалер Ордена кавалеров уважения и дама-командор Ордена Британской империи.

Что известно о смерти Алена Делона

Актер Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

В 2019 году его здоровье ухудшилось из-за инсульта. Ранее актер жаловался на постоянные головные боли и лечился в американском госпитале Нейи-сюр-Сен под Парижем. Когда его состояние стало критическим, Делона прооперировали в парижской клинике Питье-Сальпетриера и наблюдали в реанимации.

Впоследствии его перевели в швейцарскую больницу, после чего он даже посетил Каннский кинофестиваль, где получил "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в киноиндустрию.

В марте 2022 года появилась информация, что актер планирует эвтаназию. Об этом стало известно от его сына Энтони, который рассказал, что у них был откровенный разговор, во время которого Делон поделился своими намерениями.

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