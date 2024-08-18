Умер французский актер Ален Делон

Умер легендарный актер Ален Делон. Ему было 88 лет.

Что известно о смерти Алена Делона

Актер Ален Делон скончался в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

О дате и времени церемонии прощания и похорон пока не объявлено.

Alain Delon, le Samouraï du cinéma est mort https://t.co/rwGrhtZdTl — Paris Match (@ParisMatch) August 18, 2024

Актер Ален Делон. Что известно о жизни и актерской карьере

Ален Делон — известный французско-швейцарский кино- и театральный актер, а также кинопродюсер, сценарист и режиссер. Он участвовал в первой индокитайской войне.

В 2019 году его здоровье ухудшилось из-за инсульта. Ранее актер жаловался на постоянные головные боли и лечился в американском госпитале Нейи-сюр-Сен под Парижем. Когда его состояние стало критическим, Делона прооперировали в парижской клинике Питье-Сальпетриера и наблюдали в реанимации.

Впоследствии его перевели в швейцарскую больницу, после чего он даже посетил Каннский кинофестиваль, где получил "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в киноиндустрию.

В марте 2022 года появилась информация, что актер планирует эвтаназию. Об этом стало известно от его сына Энтони, который рассказал, что у них был откровенный разговор, во время которого Делон поделился своими намерениями.