Звезда сериалов "Очарованные" и "Беверли Гиллз". Умершая актриса Шеннен Догерти
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Звезда сериалов "Очарованные" и "Беверли Гиллз". Умершая актриса Шеннен Догерти

Звезда сериалов "Очарованные" и "Беверли Гиллз". Умершая актриса Шеннен Догерти
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Умерла актриса Шеннен Догерти, известная своими ролями в популярных сериалах "Беверли-Гиллз, 90210" и "Очарованные". В 2015 году у звезды диагностировали рак груди. Ей было 53 года.

Главные тезисы

  • Шеннен Догерти скончалась от рака после многих лет борьбы с ним.
  • Актриса известна по ролям в таких сериалах, как 'Беверли-Гиллз, 90210' и 'Очарованные'.
  • Ее партнер по жизни исполнитель Дэн Гилрой подтвердил ее смерть и высказал теплые слова о ней.
  • Другая актриса, Шелли Дюваль, также скончалась от осложнений диабета во сне в своем доме в Техасе.
  • Дюваль известна по ролям в популярных фильмах и ток-шоу, где она откровенно рассказала о своей борьбе с психическим заболеванием.

Умершая актриса Шеннен Догерти

С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с ним, – сообщила она.

Напомним, что Шеннен Догерти боролась с раком 4-й стадии. В прошлом году рак дал метастазы, распространившись на кости и мозг. В одном из своих подкастов Шеннен говорила, что ей нужно продержаться еще 3-5 лет, чтобы получить более современное лечение.

Шеннен Догерти известна по роли Бренды Уолш в сериале "Беверли-Гиллз, 90210", первый сезон которого вышел в 1990 году. Позже она снималась в сиквелах - "90210: Новое поколение" (2008) и "BH90210" (2019).

Умерла Шелли Дюваль

Ее партнер Дэн Гилрой отметил, что Дюваль скончалась во сне от осложнений диабета в своем доме в Бланко, штат Техас.

От нас пошла моя дорогая, милая, великолепная спутница жизни и подруга. Слишком много страданий в последнее время теперь она свободна. Лети, прекрасная Шелли, – сказал Гилрой.

В ноябре 2016 года Дюваль появилась в эпизоде ток-шоу Доктор Фил и рассказала, что страдает психическим заболеванием.

Я очень больна. Мне нужна помощь, – отметила она.

Дюваль также известна как актриса таких фильмов: Маккейб и миссис Миллер, Нэшвилл, Попай, 3 женщины и т.д.

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