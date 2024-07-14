Зірка серіалів "Зачаровані" та "Беверлі Гіллз". Померла акторка Шеннен Догерті

Померла акторка Шеннен Догерті, відома своїми ролями в популярних серіалах “Беверлі-Гіллз, 90210” та “Зачаровані”. У 2015 році у зірки діагностували рак грудей. Їй було 53 роки.

Померла акторка Шеннен Догерті

З важким серцем я підтверджую смерть акторки Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з ним, — повідомила вона. Поширити

Нагадаємо, що Шеннен Догерті боролась з раком 4-ї стадії. Минулого року рак дав метастази, поширившись на кістки та мозок. В одному зі своїх подкастів Шеннен казала, що їй треба протриматися ще 3-5 років, щоб отримати більш сучасне лікування.

Шеннен Догерті відома за роллю Бренди Волш у серіалі “Беверлі-Гіллз, 90210”, перший сезон якого вийшов 1990 року. Пізніше вона знімалася в сиквелах — “90210: Нове покоління” (2008) і “BH90210” (2019).

Померла Шеллі Дюваль

Її партнер Ден Гілрой зазначив, що Дюваль померла уві сні від ускладнень діабету у своєму будинку в Бланко, штат Техас.

Від нас пішла моя дорога, мила, чудова супутниця життя і подруга. Занадто багато страждань останнім часом, тепер вона вільна. Лети, прекрасна Шеллі, — сказав Гілрой. Поширити

У листопаді 2016 року Дюваль з’явилась в епізоді ток-шоу Доктор Філ та розповіла, що страждає на психічне захворювання.

Я дуже хвора. Мені потрібна допомога, — зазначила вона. Поширити

Дюваль також відома як акторка таких фільмів: Маккейб і місіс Міллер, Нешвілл, Попай, 3 жінки тощо.