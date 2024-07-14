Зірка серіалів "Зачаровані" та "Беверлі Гіллз". Померла акторка Шеннен Догерті
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Зірка серіалів "Зачаровані" та "Беверлі Гіллз". Померла акторка Шеннен Догерті

Шеннен Догерті

Померла акторка Шеннен Догерті, відома своїми ролями в популярних серіалах “Беверлі-Гіллз, 90210” та “Зачаровані”. У 2015 році у зірки діагностували рак грудей. Їй було 53 роки.

Головні тези:

  • Шеннен Догерті померла від раку після багатьох років боротьби з ним.
  • Акторка відома за ролями у таких серіалах, як 'Беверлі-Гіллз, 90210' та 'Зачаровані'.
  • Її партнер по життю виконавець Ден Гілрой підтвердив її смерть та висловив теплі слова про неї.
  • Інша акторка, Шеллі Дюваль, також померла від ускладнень діабету у сні у своєму будинку в Техасі.
  • Дюваль відома за ролями в популярних фільмах та ток-шоу, де вона відверто розповіла про свою боротьбу з психічним захворюванням.

Померла акторка Шеннен Догерті

З важким серцем я підтверджую смерть акторки Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з ним, — повідомила вона.

Нагадаємо, що Шеннен Догерті боролась з раком 4-ї стадії. Минулого року рак дав метастази, поширившись на кістки та мозок. В одному зі своїх подкастів Шеннен казала, що їй треба протриматися ще 3-5 років, щоб отримати більш сучасне лікування.

Шеннен Догерті відома за роллю Бренди Волш у серіалі “Беверлі-Гіллз, 90210”, перший сезон якого вийшов 1990 року. Пізніше вона знімалася в сиквелах — “90210: Нове покоління” (2008) і “BH90210” (2019).

Померла Шеллі Дюваль

Її партнер Ден Гілрой зазначив, що Дюваль померла уві сні від ускладнень діабету у своєму будинку в Бланко, штат Техас.

Від нас пішла моя дорога, мила, чудова супутниця життя і подруга. Занадто багато страждань останнім часом, тепер вона вільна. Лети, прекрасна Шеллі, — сказав Гілрой.

У листопаді 2016 року Дюваль з’явилась в епізоді ток-шоу Доктор Філ та розповіла, що страждає на психічне захворювання.

Я дуже хвора. Мені потрібна допомога, — зазначила вона.

Дюваль також відома як акторка таких фільмів: Маккейб і місіс Міллер, Нешвілл, Попай, 3 жінки тощо.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Померла Ольга Кузьменко – українська письменниця, освітянка та мама Кузьми Скрябіна
Померла Ольга Кузьменко – українська письменниця, освітянка та мама Кузьми Скрябіна
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У США померла колишня перша леді Розалінн Картер
Розалінн Картер
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У США від "віспи Аляски" померла перша у світі людина. Що це за хвороба
Хвороба

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?