Зірка серіалів "Зачаровані" та "Беверлі Гіллз". Померла акторка Шеннен Догерті

Померла акторка Шеннен Догерті, відома своїми ролями в популярних серіалах “Беверлі-Гіллз, 90210” та “Зачаровані”. У 2015 році у зірки діагностували рак грудей. Їй було 53 роки.
Головні тези:
- Шеннен Догерті померла від раку після багатьох років боротьби з ним.
- Акторка відома за ролями у таких серіалах, як 'Беверлі-Гіллз, 90210' та 'Зачаровані'.
- Її партнер по життю виконавець Ден Гілрой підтвердив її смерть та висловив теплі слова про неї.
- Інша акторка, Шеллі Дюваль, також померла від ускладнень діабету у сні у своєму будинку в Техасі.
- Дюваль відома за ролями в популярних фільмах та ток-шоу, де вона відверто розповіла про свою боротьбу з психічним захворюванням.
Померла акторка Шеннен Догерті
Нагадаємо, що Шеннен Догерті боролась з раком 4-ї стадії. Минулого року рак дав метастази, поширившись на кістки та мозок. В одному зі своїх подкастів Шеннен казала, що їй треба протриматися ще 3-5 років, щоб отримати більш сучасне лікування.
Шеннен Догерті відома за роллю Бренди Волш у серіалі “Беверлі-Гіллз, 90210”, перший сезон якого вийшов 1990 року. Пізніше вона знімалася в сиквелах — “90210: Нове покоління” (2008) і “BH90210” (2019).
Померла Шеллі Дюваль
Її партнер Ден Гілрой зазначив, що Дюваль померла уві сні від ускладнень діабету у своєму будинку в Бланко, штат Техас.
У листопаді 2016 року Дюваль з’явилась в епізоді ток-шоу Доктор Філ та розповіла, що страждає на психічне захворювання.
Дюваль також відома як акторка таких фільмів: Маккейб і місіс Міллер, Нешвілл, Попай, 3 жінки тощо.
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