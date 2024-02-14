Представники охорони здоров’я штату Аляска в США ідентифікували першу відому смерть, пов’язану з нещодавно виявленим вірусом під назвою «віспа Аляски».
Перша смерть від віспи Аляски
За даними Департаменту охорони здоров’я Аляски, з моменту виявлення в 2015 році було зареєстровано сім випадків зараження віспою Аляски. Останній випадок був виявлений у літнього чоловіка, який помер минулого місяця.
У чоловіка була ослаблена імунна система через лікування раку, що, ймовірно, сприяло тяжкості його хвороби.
Експерти кажуть, що хвороба часто протікає в легкій формі, і що інфекції залишаються рідкісними серед людей, оскільки вірус в основному зустрічається в популяціях дрібних ссавців по всій Алясці.
Однак, є багато чого залишається невідомим про вірус, включаючи те, як він поширюється від тварин до людей і як довго існує.
Що таке віспа Аляски
Перший випадок віспи Аляски був виявлений у липні 2015 року у жінки, яка проживала поблизу Фербенкса в центральній частині Аляски. З того часу там було зареєстровано п'ять додаткових випадків.
За словами експертів, жоден із семи людей, у яких діагностовано віспу Аляски, нещодавно не виїжджав за межі штату чи країни, і за межами Аляски не було виявлено випадків захворювання.
Джерелом хвороби може бути контакт із дрібними ссавцями та домашніми тваринами, які стикаються з ними.
Представники охорони здоров’я кажуть, що померлий чоловік жив у лісистій місцевості та піклувався про бродячого кота, який полював на дрібних ссавців.
Департамент охорони здоров'я Аляски каже, що подряпини від кота є "можливим джерелом" інфекції в цьому випадку.
За даними департаменту охорони здоров’я штату, окрім останнього випадку, усі пацієнти з віспою Аляски мали легку форму хвороби, яка пройшла сама по собі через кілька тижнів.
Симптоми зазвичай включають одне або кілька пошкоджень шкіри, які спочатку виглядають як укус павука. Також можуть спостерігатися збільшення лімфатичних вузлів, м’язовий біль і лихоманка.
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