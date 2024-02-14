Представники охорони здоров’я штату Аляска в США ідентифікували першу відому смерть, пов’язану з нещодавно виявленим вірусом під назвою «віспа Аляски».

Перша смерть від віспи Аляски

За даними Департаменту охорони здоров’я Аляски, з моменту виявлення в 2015 році було зареєстровано сім випадків зараження віспою Аляски. Останній випадок був виявлений у літнього чоловіка, який помер минулого місяця.

Це перший випадок важкої інфекції віспи Аляски, яка призвела до госпіталізації та смерті, — йдеться в повідомленні департаменту охорони здоров’я. Поширити

У чоловіка була ослаблена імунна система через лікування раку, що, ймовірно, сприяло тяжкості його хвороби.

Експерти кажуть, що хвороба часто протікає в легкій формі, і що інфекції залишаються рідкісними серед людей, оскільки вірус в основному зустрічається в популяціях дрібних ссавців по всій Алясці.

Однак, є багато чого залишається невідомим про вірус, включаючи те, як він поширюється від тварин до людей і як довго існує.

Що таке віспа Аляски

Перший випадок віспи Аляски був виявлений у липні 2015 року у жінки, яка проживала поблизу Фербенкса в центральній частині Аляски. З того часу там було зареєстровано п'ять додаткових випадків.

За словами експертів, жоден із семи людей, у яких діагностовано віспу Аляски, нещодавно не виїжджав за межі штату чи країни, і за межами Аляски не було виявлено випадків захворювання.

Джерелом хвороби може бути контакт із дрібними ссавцями та домашніми тваринами, які стикаються з ними.

Представники охорони здоров’я кажуть, що померлий чоловік жив у лісистій місцевості та піклувався про бродячого кота, який полював на дрібних ссавців.

Департамент охорони здоров'я Аляски каже, що подряпини від кота є "можливим джерелом" інфекції в цьому випадку.

За даними департаменту охорони здоров’я штату, окрім останнього випадку, усі пацієнти з віспою Аляски мали легку форму хвороби, яка пройшла сама по собі через кілька тижнів.