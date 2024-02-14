Представители здравоохранения штата Аляска в США идентифицировали первую известную смерть, связанную с недавно выявленным вирусом под названием «оспа Аляски».
Первая смерть от оспы Аляски
По данным Департамента здравоохранения Аляски, с момента обнаружения в 2015 году было зарегистрировано семь случаев заражения оспой Аляски. Последний случай был обнаружен у пожилого мужчины, умершего в прошлом месяце.
У мужчины была ослаблена иммунная система из-за лечения рака, что, вероятно, способствовало тяжести его болезни.
Эксперты говорят, что болезнь часто протекает в легкой форме и что инфекции остаются редкими среди людей, поскольку вирус в основном встречается в популяциях мелких млекопитающих по всей Аляске.
Однако, многое остается неизвестным о вирус, включая то, как он распространяется от животных к людям и как долго существует.
Что такое оспа Аляски
Первый случай оспы Аляски был обнаружен в июле 2015 года у женщины, проживавшей вблизи Фербенкса в центральной части Аляски. С тех пор там было зарегистрировано пять дополнительных случаев.
По словам экспертов, ни один из семи человек, у которых диагностирован осп Аляски, недавно не выезжал за пределы штата или страны, и за пределами Аляски не были обнаружены случаи заболевания.
Источником болезни может быть контакт с мелкими млекопитающими и животными, которые сталкиваются с ними.
Представители здравоохранения говорят, что умерший мужчина жил в лесистой местности и заботился о бродячем коте, который охотился на мелких млекопитающих.
Департамент здравоохранения Аляски говорит, что царапины от кота являются "возможным источником" инфекции в этом случае.
По данным департамента здравоохранения штата, кроме последнего случая все пациенты с оспой Аляски имели легкую форму болезни, которая прошла сама по себе через несколько недель.
Симптомы обычно включают в себя одно или несколько повреждений кожи, которые первоначально выглядят как укус паука. Также могут наблюдаться увеличение лимфатических узлов, мышечная боль и лихорадка.
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