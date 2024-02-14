Представители здравоохранения штата Аляска в США идентифицировали первую известную смерть, связанную с недавно выявленным вирусом под названием «оспа Аляски».

Первая смерть от оспы Аляски

По данным Департамента здравоохранения Аляски, с момента обнаружения в 2015 году было зарегистрировано семь случаев заражения оспой Аляски. Последний случай был обнаружен у пожилого мужчины, умершего в прошлом месяце.

Это первый случай тяжелой инфекции оспы Аляски, которая привела к госпитализации и смерти, — говорится в сообщении департамента здравоохранения. Поделиться

У мужчины была ослаблена иммунная система из-за лечения рака, что, вероятно, способствовало тяжести его болезни.

Эксперты говорят, что болезнь часто протекает в легкой форме и что инфекции остаются редкими среди людей, поскольку вирус в основном встречается в популяциях мелких млекопитающих по всей Аляске.

Однако, многое остается неизвестным о вирус, включая то, как он распространяется от животных к людям и как долго существует.

Что такое оспа Аляски

Первый случай оспы Аляски был обнаружен в июле 2015 года у женщины, проживавшей вблизи Фербенкса в центральной части Аляски. С тех пор там было зарегистрировано пять дополнительных случаев.

По словам экспертов, ни один из семи человек, у которых диагностирован осп Аляски, недавно не выезжал за пределы штата или страны, и за пределами Аляски не были обнаружены случаи заболевания.

Источником болезни может быть контакт с мелкими млекопитающими и животными, которые сталкиваются с ними.

Представители здравоохранения говорят, что умерший мужчина жил в лесистой местности и заботился о бродячем коте, который охотился на мелких млекопитающих.

Департамент здравоохранения Аляски говорит, что царапины от кота являются "возможным источником" инфекции в этом случае.

По данным департамента здравоохранения штата, кроме последнего случая все пациенты с оспой Аляски имели легкую форму болезни, которая прошла сама по себе через несколько недель.