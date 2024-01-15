Почему все говорят о "болезни Х" и надо ли ее бояться — объяснение ВОЗ

Недавно СМИ и соцсети всколыхнула новость о загадочной "болезни Х", которая может иметь в разы более фатальные последствия, чем пандемия коронавируса. В ВОЗ призвали людей не паниковать и объяснили, что же происходит.

Что такое "болезнь Х" и к чему нужно готовиться

Прежде всего, важно понять, что "болезнь Х" - это не реальный вирус, который уже начал убивать людей, а просто условное название потенциальной инфекции, которая может стать причиной новой масштабной пандемии.

По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, "Х" в названии означает "неожиданное".

Однако, также следует отметить, что это название не новое.

В 2017 году, после вспышки вирусы Эбола в западной Африке, ВОЗ добавила "болезнь Х" в краткий список патогенов, которые считаются приоритетными для исследований. С 2014 по 2016 год это заболевание повлекло 11 тысяч смертей. Поделиться

Команда ВОЗ приняла решение об обновлении списка приоритетных патогенов, которые могут спровоцировать вспышки или пандемии. После этого она приступила к их детальному исследованию.

На сегодняшний день ВОЗ выделяет более 25 семейств вирусов и бактерий, которые могут стать источником серьезных проблем для человечества. В этот список, в частности, попали:

COVID-19;

геморрагическая лихорадка Крым-Конго;

вирусная болезнь Эбола;

вирусная болезнь Марбург;

лихорадка Ласса;

ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV);

тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV),

лихорадка Нипа и другие хенипавирусы;

лихорадка Рифт-Велли;

лихорадка Зика;

и "болезнь Х".

"Болезнь Х" обсудят на ВЭФ в Давосе

17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе начнется масштабное обсуждение вопросов, касающихся подготовки системы здравоохранения к новым вызовам – например потенциальным пандемиям.

Какие усилия нужны, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам, учитывая новые предупреждения ВОЗ о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к в 20 раз большему количеству смертей, чем пандемия коронавируса? – сказано в оригинальном сообщении. Поделиться

Следует отметить, что именно этот анонс мероприятия стал причиной паники в разных уголках мира.

Однако, как уже известно, "болезнь X" – это просто медицинская метафора, а не реальная угроза.