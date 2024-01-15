Почему все говорят о "болезни Х" и надо ли ее бояться — объяснение ВОЗ

Недавно СМИ и соцсети всколыхнула новость о загадочной "болезни Х", которая может иметь в разы более фатальные последствия, чем пандемия коронавируса. В ВОЗ призвали людей не паниковать и объяснили, что же происходит.
Что такое "болезнь Х" и к чему нужно готовиться
Прежде всего, важно понять, что "болезнь Х" - это не реальный вирус, который уже начал убивать людей, а просто условное название потенциальной инфекции, которая может стать причиной новой масштабной пандемии.
По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, "Х" в названии означает "неожиданное".
Однако, также следует отметить, что это название не новое.
Команда ВОЗ приняла решение об обновлении списка приоритетных патогенов, которые могут спровоцировать вспышки или пандемии. После этого она приступила к их детальному исследованию.
На сегодняшний день ВОЗ выделяет более 25 семейств вирусов и бактерий, которые могут стать источником серьезных проблем для человечества. В этот список, в частности, попали:
COVID-19;
геморрагическая лихорадка Крым-Конго;
вирусная болезнь Эбола;
вирусная болезнь Марбург;
лихорадка Ласса;
ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV);
тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV),
лихорадка Нипа и другие хенипавирусы;
лихорадка Рифт-Велли;
лихорадка Зика;
и "болезнь Х".
"Болезнь Х" обсудят на ВЭФ в Давосе
17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе начнется масштабное обсуждение вопросов, касающихся подготовки системы здравоохранения к новым вызовам – например потенциальным пандемиям.
Следует отметить, что именно этот анонс мероприятия стал причиной паники в разных уголках мира.
Однако, как уже известно, "болезнь X" – это просто медицинская метафора, а не реальная угроза.
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