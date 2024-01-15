Чому всі говорять про "хворобу Х" та чи варто її боятися — пояснення ВООЗ

Нещодавно ЗМІ та соцмережі сколихнула новина про загадкову "хворобу Х", яка може мати в рази фатальніші наслідки, ніж пандемія коронавірусу. У ВООЗ закликали людей не панікувати та пояснили, що насправді відбувається.

Що таке "хвороба Х" й до чого потрібно готуватися

Насамперед важливо зрозуміти, що "Хвороба Х" – це не реальний вірус, який вже почав вбивати людей, а просто умовна назва потенційної інфекції, яка може стати причиною нової масштабної пандемії.

За словами очільника Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, "Х" у назві означає "несподіване".

Проте, також варто зазначати, що ця назва не є новою.

У 2017 році, після спалаху віруси Ебола у західній Африці, ВООЗ додала "хворобу Х" до короткого списку патогенів, які вважаються пріоритетними для досліджень. З 2014 по 2016 рік це захворювання спричинило 11 тисяч смертей. Поширити

Команда ВООЗ ухвалила рішення щодо оновлення переліку пріоритетних патогенів, які можуть спровокувати спалахи або пандемії. Після цього вона розпочала їхнє детальне дослідження.

Станом на сьогодні ВООЗ виділяє понад 25 сімейств вірусів і бактерій, які можуть стати джерелом серйозних проблем для людства. У цей список зокрема потрапили:

COVID-19;

геморагічна лихоманка Крим-Конго;

вірусна хвороба Ебола;

вірусна хвороба Марбург;

лихоманка Ласса;

близькосхідний респіраторний синдром (MERS-CoV);

важкий гострий респіраторний синдром (SARS-CoV),

лихоманка Ніпа та інші хеніпавіруси;

лихоманка Рифт-Веллі;

лихоманка Зіка;

і "хвороба Х".

“Хворобу Х" обговорять на ВЕФ у Давосі

17 січня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі розпочнеться масштабне обговорення питань, які стосуються підготовки системи охорони здоров’я до нових викликів – наприклад, потенційних пандемій.

Які зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров’я до численних майбутніх викликів, враховуючи нові попередження ВООЗ про те, що невідома "хвороба X" може призвести до у 20 разів більшої кількості смертей, ніж пандемія коронавірусу? – йдеться в оригінальному повідомленні. Поширити

Варто зазначити, що саме цей анонс заходу став причиною паніки у різних куточках світу.

Однак, як уже відомо, "хвороба X" - це просто медична метафора, а не реальна загроза.