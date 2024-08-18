Помер французький актор Ален Делон

Помер легендарний актор Ален Делон. Йому було 88 років.
Головні тези:
- Актор Ален Делон помер у віці 88 років у своєму будинку в французькій комуні Душі.
- Відомий французький актор відіграв важливу роль у кіноіндустрії, брав участь у першій індокитайській війні та отримав численні нагороди за свою творчість.
- У 2019 році стан здоров'я Алена Делона погіршився після інсульту, що привело до операції та перебування в реанімації.
- Делон також зіграв важливу роль у підтримці українців у війні РФ проти України, висловивши свою підтримку у вересні 2022 року.
- Його син розповів про бажання актора скористатися евтаназією, що стало відомо у березні 2022 року.
Що відомо про смерть Алена Делона
Актор Ален Делон помер у своєму будинку у французькій комуні Душі в оточенні дітей і сім'ї.
Про дату і час церемонії прощання і похорону поки не оголошено.
Актор Ален Делон. Що відомо про життя та акторську карʼєру
Ален Делон — відомий французько-швейцарський кіно- та театральний актор, а також кінопродюсер, сценарист і режисер. Він брав участь у першій індокитайській війні.
У 2019 році його здоров'я погіршилося через інсульт. Раніше актор скаржився на постійні головні болі та лікувався в американському госпіталі Нейї-сюр-Сен під Парижем. Коли його стан став критичним, Делона прооперували в паризькій клініці Піт'є-Сальпетрієр і спостерігали в реанімації.
Згодом його перевели до швейцарської лікарні, після чого він навіть відвідав Каннський кінофестиваль, де отримав "Золоту пальмову гілку" за внесок у кіноіндустрію.
У березні 2022 року з'явилася інформація, що актор планує евтаназію. Про це стало відомо від його сина Ентоні, який розповів, що вони мали відверту розмову, під час якої Делон поділився своїми намірами.
У вересні 2022 року Ален Делон висловив свою підтримку українському народу у війні РФ проти України.
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