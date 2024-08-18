Помер французький актор Ален Делон

Помер легендарний актор Ален Делон. Йому було 88 років.

Що відомо про смерть Алена Делона

Актор Ален Делон помер у своєму будинку у французькій комуні Душі в оточенні дітей і сім'ї.

Про дату і час церемонії прощання і похорону поки не оголошено.

Alain Delon, le Samouraï du cinéma est mort https://t.co/rwGrhtZdTl — Paris Match (@ParisMatch) August 18, 2024

Актор Ален Делон. Що відомо про життя та акторську карʼєру

Ален Делон — відомий французько-швейцарський кіно- та театральний актор, а також кінопродюсер, сценарист і режисер. Він брав участь у першій індокитайській війні.

У 2019 році його здоров'я погіршилося через інсульт. Раніше актор скаржився на постійні головні болі та лікувався в американському госпіталі Нейї-сюр-Сен під Парижем. Коли його стан став критичним, Делона прооперували в паризькій клініці Піт'є-Сальпетрієр і спостерігали в реанімації.

Згодом його перевели до швейцарської лікарні, після чого він навіть відвідав Каннський кінофестиваль, де отримав "Золоту пальмову гілку" за внесок у кіноіндустрію.

У березні 2022 року з'явилася інформація, що актор планує евтаназію. Про це стало відомо від його сина Ентоні, який розповів, що вони мали відверту розмову, під час якої Делон поділився своїми намірами.