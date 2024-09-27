Померла легендарна британська акторка Меггі Сміт

Британська актриса Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера та “Абатство Даунтон”, померла 27 вересня у віці 89 років, повідомила її родина.
Головні тези:
- Меггі Сміт — легенда британської сцени та кіно, дворазова володарка премії «Оскар».
- Акторка відома за ролями в фільмах про Гаррі Поттера та «Абатстві Даунтон».
- Меггі Сміт отримала вісім нагород Bafta та чотири нагороди премії «Еммі».
Померла актриса-легенда Меггі Сміт
Легенда британської сцени та кіно, вона отримала дві премії "Оскар" за свою кар'єру — за "Розквіт міс Джин Броді" в 1970 році та "Каліфорнійську сюїту" в 1979 році.
Сміт мала ще чотири номінації та отримала вісім нагород Bafta.
У заяві її синів Тобі Стівенса та Кріса Ларкіна йдеться:
Акторка Меггі Сміт: що відомо
Кар'єра Меггі почалася в театрі, але вона отримала свою першу номінацію на премію Бафта в мелодрамі 1958 року «Нікуди йти».
До 1963 року Лоуренс Олів’є запропонував їй зіграти Дездемону в Національному театрі разом із його Отелло.
Через два роки по ньому було знято фільм з оригінальним акторським складом, а Сміт була номінована на премію «Оскар».
Меггі Сміт знялася в кількох десятках фільмів і серіалів. Однак найбільшу популярність вона здобула за роллю професорки Мінерви Макгонагалл у фільмах про Гаррі Поттера та Вайолет Кроулі в «Абатстві Даунтон».
Вона дворазова володарка премії «Оскар», семиразова лавреатка премії BAFTA та власниця чотирьох нагород премії «Еммі».
Що відомо про смерть Алена Делона
Актор Ален Делон помер 18 серпня у віці 88 роуів у своєму будинку у французькій комуні Душі в оточенні дітей і сім'ї.
У 2019 році його здоров'я погіршилося через інсульт. Раніше актор скаржився на постійні головні болі та лікувався в американському госпіталі Нейї-сюр-Сен під Парижем. Коли його стан став критичним, Делона прооперували в паризькій клініці Піт'є-Сальпетрієр і спостерігали в реанімації.
Згодом його перевели до швейцарської лікарні, після чого він навіть відвідав Каннський кінофестиваль, де отримав "Золоту пальмову гілку" за внесок у кіноіндустрію.
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