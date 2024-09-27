Померла легендарна британська акторка Меггі Сміт
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Померла легендарна британська акторка Меггі Сміт

Сміт
Джерело:  BBC

Британська актриса Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера та “Абатство Даунтон”, померла 27 вересня у віці 89 років, повідомила її родина.

Головні тези:

  • Меггі Сміт — легенда британської сцени та кіно, дворазова володарка премії «Оскар».
  • Акторка відома за ролями в фільмах про Гаррі Поттера та «Абатстві Даунтон».
  • Меггі Сміт отримала вісім нагород Bafta та чотири нагороди премії «Еммі».

Померла актриса-легенда Меггі Сміт

Легенда британської сцени та кіно, вона отримала дві премії "Оскар" за свою кар'єру — за "Розквіт міс Джин Броді" в 1970 році та "Каліфорнійську сюїту" в 1979 році.

Сміт мала ще чотири номінації та отримала вісім нагород Bafta.

Меггі Сміт у молоді роки

У заяві її синів Тобі Стівенса та Кріса Ларкіна йдеться:

З великим сумом ми повинні оголосити про смерть дами Меггі Сміт. Вона мирно померла в лікарні сьогодні рано вранці, 27 вересня. Вона була глибоко приватною людиною, вона була з друзями та родиною наприкінці. Залишила двох синів і п’ятьох люблячих онуків, які спустошені втратою їх незвичайної матері та бабусі.

Акторка Меггі Сміт: що відомо

Кар'єра Меггі почалася в театрі, але вона отримала свою першу номінацію на премію Бафта в мелодрамі 1958 року «Нікуди йти».

Меггі Сміт у молодості

До 1963 року Лоуренс Олів’є запропонував їй зіграти Дездемону в Національному театрі разом із його Отелло.

Через два роки по ньому було знято фільм з оригінальним акторським складом, а Сміт була номінована на премію «Оскар».

Меггі Сміт знялася в кількох десятках фільмів і серіалів. Однак найбільшу популярність вона здобула за роллю професорки Мінерви Макгонагалл у фільмах про Гаррі Поттера та Вайолет Кроулі в «Абатстві Даунтон».

Меггі Сміт у ролі Вайолет Кроулі в “Абатстві Даунтон”

Вона дворазова володарка премії «Оскар», семиразова лавреатка премії BAFTA та власниця чотирьох нагород премії «Еммі».

А ще Меггі Сміт — кавалер Ордена кавалерів пошани та дама-командор Ордена Британської імперії.

Що відомо про смерть Алена Делона

Актор Ален Делон помер 18 серпня у віці 88 роуів у своєму будинку у французькій комуні Душі в оточенні дітей і сім'ї.

У 2019 році його здоров'я погіршилося через інсульт. Раніше актор скаржився на постійні головні болі та лікувався в американському госпіталі Нейї-сюр-Сен під Парижем. Коли його стан став критичним, Делона прооперували в паризькій клініці Піт'є-Сальпетрієр і спостерігали в реанімації.

Згодом його перевели до швейцарської лікарні, після чого він навіть відвідав Каннський кінофестиваль, де отримав "Золоту пальмову гілку" за внесок у кіноіндустрію.

У березні 2022 року з'явилася інформація, що актор планує евтаназію. Про це стало відомо від його сина Ентоні, який розповів, що вони мали відверту розмову, під час якої Делон поділився своїми намірами.

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