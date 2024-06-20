Легенда Голливуда. Умер актер Дональд Сазерленд

В возрасте 88 лет ушел из жизни легендарный голливудский актер Дональд Сазерленд: его карьера продолжалась с 1970-х по 2020-е годы.
Главные тезисы
- Дональд Сазерленд — легендарный актер Голливуда, чья карьера продолжалась с 1970-х по 2020-е годы.
- Он снялся в более чем 190 фильмах и телешоу, включая классические ленты 70-х годов и серию “Голодных игр”.
- Сын Кифер Сазерленд подтвердил смерть актера, назвав его одним из самых важных артистов в истории кино.
- Дональд Сазерленд оставил после себя жену, четверо сыновей и дочь и четверо внуков.
- Прощание с легендарным актером будет проходить в семейном кругу, сохраняя конфиденциальность.
Умер Дональд Сазерленд
О смерти актера сообщил его сын Кифер Сазерленд.
У него остались жена, четверо сыновей и дочь и четверо внуков. Прощание с актером будет проходить в семейном кругу.
Дональд Сазерленд — канадский актер, начавший карьеру в конце 1960-х годов. Впоследствии он снялся в нескольких классических фильмах 70-х годов, среди которых "Клют", "MASH", "А теперь не смотри". В 2012 году он впервые сыграл роль главного антагониста серии фильмов "Голодные игры" президента Сноу.
В общей сложности актер снялся в более чем 190 фильмах и телешоу.
Умер актер Майкл Хэмбон
В возрасте 82 лет скончался британский актер сэр Майкл Хэмбон, известный своей ролью профессора Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере.
В заявлении от имени его жены леди Хэмбон и сына Фергуса, опубликованном публицистом Клером Доббсом, говорится:
Мы с сожалением сообщаем о потере сэра Майкла Хэмбона. Любимый муж и отец, Майкл мирно умер в больнице после приступа пневмонии, у его постели были жена Энн и сын Фергюса. Майклу было 82 года.
Семья призвала к уважению конфиденциальности и поблагодарила за сообщение поддержки и любви.
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