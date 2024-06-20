Легенда Голлівуду. Помер актор Дональд Сазерленд

У віці 88 років пішов з життя легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд: його кар'єра тривала з 1970-х по 2020-ті роки.

Помер Дональд Сазерленд

Про смерть актора повідомив його син Кіфер Сазерленд.

З глибокою скорботою повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, пішов з життя. Я особисто вважаю його одним з найважливіших акторів в історії кіно. Його ніколи не лякала роль, хороша, погана чи потворна. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, а більшого і бажати не можна. Він прожив своє життя. Поширити

Дональд Сазерленд

У нього залишилися дружина, четверо синів та донька і четверо онуків. Прощання з актором відбуватиметься у сімейному колі.

Дональд Сазерленд — канадський актор, який розпочав кар'єру наприкінці 1960-х років. Згодом він знявся у кількох класичних фільмах 70-х років, серед яких "Клют", "MASH", "А тепер не дивися". У 2012 році він вперше зіграв роль головного антагоніста серії фільмів "Голодні ігри" президента Сноу.

Загалом актор знявся у понад 190 фільмах і телешоу.

Помер актор Майкл Гембон

У віці 82 років помер британський актор сер Майкл Гембон, відомий своєю роллю професора Дамблдора у серії фільмів про Гаррі Поттера.

У заяві від імені його дружини леді Гембон і сина Фергуса, опублікованій публіцистом Клер Доббсом, йдеться:

Ми з жалем повідомляємо про втрату сера Майкла Гембона. Улюблений чоловік і батько, Майкл мирно помер у лікарні після нападу пневмонії, біля його ліжка були дружина Енн і син Фергус. Майклу було 82 роки.

Родина закликала до поваги конфіденційності і подякувала за повідомлення підтримки та любові.