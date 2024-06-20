Легенда Голлівуду. Помер актор Дональд Сазерленд

У віці 88 років пішов з життя легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд: його кар'єра тривала з 1970-х по 2020-ті роки.
Головні тези:
- Дональд Сазерленд — канадський актор, чия кар'єра тривала з 1970-х по 2020-ті роки.
- Він знявся у понад 190 фільмах і телешоу, включно з класичними стрічками 70-х років та серією “Голодних ігр”.
- Син Кіфер Сазерленд підтвердив смерть актора, назвавши його одним з найважливіших артистів в історії кіно.
- Дональд Сазерленд залишив дружину, четверо синів та доньку і четверо онуків.
- Прощання з легендарним актором відбуватиметься у сімейному колі.
Помер Дональд Сазерленд
Про смерть актора повідомив його син Кіфер Сазерленд.
У нього залишилися дружина, четверо синів та донька і четверо онуків. Прощання з актором відбуватиметься у сімейному колі.
Дональд Сазерленд — канадський актор, який розпочав кар'єру наприкінці 1960-х років. Згодом він знявся у кількох класичних фільмах 70-х років, серед яких "Клют", "MASH", "А тепер не дивися". У 2012 році він вперше зіграв роль головного антагоніста серії фільмів "Голодні ігри" президента Сноу.
Загалом актор знявся у понад 190 фільмах і телешоу.
Помер актор Майкл Гембон
У віці 82 років помер британський актор сер Майкл Гембон, відомий своєю роллю професора Дамблдора у серії фільмів про Гаррі Поттера.
У заяві від імені його дружини леді Гембон і сина Фергуса, опублікованій публіцистом Клер Доббсом, йдеться:
Ми з жалем повідомляємо про втрату сера Майкла Гембона. Улюблений чоловік і батько, Майкл мирно помер у лікарні після нападу пневмонії, біля його ліжка були дружина Енн і син Фергус. Майклу було 82 роки.
Родина закликала до поваги конфіденційності і подякувала за повідомлення підтримки та любові.
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