Тарзан у культовому серіалі. Помер легендарний актор Рон Елі

Американський актор та письменник Рон Елі, найбільш відомий за роллю Тарзана в однойменному серіалі 1960-х років, помер у віці 86 років.

Помер легендарний Рон Елі “Тарзан”

Про це повідомила його донька Крістен Казале Елі в Instagram.

Світ втратив одного з найвидатніших людей, яких він коли-небудь знав, а я втратила свого батька, — написала дочка актора. Поширити

Перш ніж отримати роль Тарзана в 1966 році, Рон Елі зіграв другорядні ролі у таких фільмах, як "Південь Тихого океану", "Злочинець, який пішов на Захід" та "Чудовий містер Пенніпейкер".

Рон Елі в ролі Тарзана

Під час зйомок "Тарзана" Елі самостійно виконав практично всі трюки, внаслідок чого отримав травми, зокрема, два переломи плеча та декілька укусів левів.

Елі пішов на пенсію у 2001 році, але повернувся до акторської діяльності у 2014 році, з'явившись у телевізійному фільмі "Очікуючи Аміша".

Він також є автором двох містичних романів "Нічні тіні" (1994) та "Східний пляж" (1995).

Помер Дональд Сазерленд

У віці 88 років пішов з життя легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд: його кар'єра тривала з 1970-х по 2020-ті роки.

Про смерть актора повідомив його син Кіфер Сазерленд.

З глибокою скорботою повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, пішов з життя. Я особисто вважаю його одним з найважливіших акторів в історії кіно. Його ніколи не лякала роль, хороша, погана чи потворна. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, а більшого і бажати не можна. Він прожив своє життя. Поширити

Дональд Сазерленд — канадський актор, який розпочав кар'єру наприкінці 1960-х років. Згодом він знявся у кількох класичних фільмах 70-х років, серед яких "Клют", "MASH", "А тепер не дивися". У 2012 році він вперше зіграв роль головного антагоніста серії фільмів "Голодні ігри" президента Сноу.