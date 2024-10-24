Тарзан у культовому серіалі. Помер легендарний актор Рон Елі

Американський актор та письменник Рон Елі, найбільш відомий за роллю Тарзана в однойменному серіалі 1960-х років, помер у віці 86 років.
Головні тези:
- Рон Елі, відомий за роллю Тарзана, помер у віці 86 років.
- Перед отриманням ролі Тарзана Рон Елі виконував другорядні ролі у різних фільмах.
- Під час зйомок Тарзана Елі самостійно виконував трюки, отримавши кілька серйозних травм.
Помер легендарний Рон Елі “Тарзан”
Про це повідомила його донька Крістен Казале Елі в Instagram.
Перш ніж отримати роль Тарзана в 1966 році, Рон Елі зіграв другорядні ролі у таких фільмах, як "Південь Тихого океану", "Злочинець, який пішов на Захід" та "Чудовий містер Пенніпейкер".
Під час зйомок "Тарзана" Елі самостійно виконав практично всі трюки, внаслідок чого отримав травми, зокрема, два переломи плеча та декілька укусів левів.
Елі пішов на пенсію у 2001 році, але повернувся до акторської діяльності у 2014 році, з'явившись у телевізійному фільмі "Очікуючи Аміша".
Він також є автором двох містичних романів "Нічні тіні" (1994) та "Східний пляж" (1995).
Помер Дональд Сазерленд
У віці 88 років пішов з життя легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд: його кар'єра тривала з 1970-х по 2020-ті роки.
Про смерть актора повідомив його син Кіфер Сазерленд.
Дональд Сазерленд — канадський актор, який розпочав кар'єру наприкінці 1960-х років. Згодом він знявся у кількох класичних фільмах 70-х років, серед яких "Клют", "MASH", "А тепер не дивися". У 2012 році він вперше зіграв роль головного антагоніста серії фільмів "Голодні ігри" президента Сноу.
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