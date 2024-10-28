Умер мультимиллионер и основатель KADORR Group Аднан Киван
Категория
Украина
Дата публикации

Умер мультимиллионер и основатель KADORR Group Аднан Киван

Аднан Киван
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Источник:  online.ua

Умер известный предприниматель-мультимиллионер и руководитель компании KADORR Group Аднан Киван, являвшийся крупнейшим арабским инвестором в Украине.

Главные тезисы

  • Аднан Киван, основатель компании KADORR Group, скончался 28 октября в возрасте 61 года.
  • В Украине он был известен как успешный бизнесмен и меценат, учредитель более 40 жилых комплексов в Одессе и компаний по оптовой торговле зерном.
  • Киван входил в список 100 самых богатых украинцев по версии Forbes, его состояние оценивалось в 240 миллионов долларов.
  • Половина бизнес-центра “Наполеон” в Одессе, издание Kyiv Post и другие активы принадлежали Аднану Кивану.
  • По информации журналистов, бизнесмен страдал онкологическим заболеванием, но детали его смерти не разглашаются.

Что известно о причинах смерти Кивана и дальнейшей судьбе компании KADORR

В компании KADORR Group отметили, что Киван скончался 28 октября. В декабре предпринимателю должно было исполниться 62 года.

По информации журналистов издания "Думская", предприниматель страдал онкологическим заболеванием.

Что известно о бизнес-империи Аднана Кивана в Украине

Аднан Киван родился в Сирии 1 декабря 1962 года. Получив среднее образование, уехал в Одессу учиться в Академии пищевых технологий.

В 2005-2006 годах основал строительные компании "Диана-Плюс" и ЧП "Интеринвестстрой".

В 2010 году Киван создал KADORR Group, которая построила более 40 жилых комплексов, в основном в Одессе.

Также в 2017 году создал компанию "Кадор зерно Украины", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком и семенами и может выращивать зерновые и технические культуры.

В 2021 году он попал в список 100 самых богатых украинцев по оценке Forbes. В частности, оказался на 42 месте, а его состояние достигало 240 миллионов долларов.

Аднану Кивану принадлежит издание Kyiv Post, 7 канал в Одессе. Также с ним связывали сайт "УСИ Online" ("Украинская служба информации").

Аднану Кивану принадлежит половина бизнес-центра "Наполеон" в Одессе и еще 9 бизнес- и торговых центров и коммерческие помещения в жилых комплексах. В общей сложности площадь коммерческой недвижимости, по данным Forbes, составляет 145 тыс. квадратных метров.

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