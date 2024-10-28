Умер известный предприниматель-мультимиллионер и руководитель компании KADORR Group Аднан Киван, являвшийся крупнейшим арабским инвестором в Украине.

Что известно о причинах смерти Кивана и дальнейшей судьбе компании KADORR

В компании KADORR Group отметили, что Киван скончался 28 октября. В декабре предпринимателю должно было исполниться 62 года.

По информации журналистов издания "Думская", предприниматель страдал онкологическим заболеванием.

Что известно о бизнес-империи Аднана Кивана в Украине

Аднан Киван родился в Сирии 1 декабря 1962 года. Получив среднее образование, уехал в Одессу учиться в Академии пищевых технологий.

В 2005-2006 годах основал строительные компании "Диана-Плюс" и ЧП "Интеринвестстрой".

В 2010 году Киван создал KADORR Group, которая построила более 40 жилых комплексов, в основном в Одессе.

Также в 2017 году создал компанию "Кадор зерно Украины", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком и семенами и может выращивать зерновые и технические культуры.

В 2021 году он попал в список 100 самых богатых украинцев по оценке Forbes. В частности, оказался на 42 месте, а его состояние достигало 240 миллионов долларов.

Аднану Кивану принадлежит издание Kyiv Post, 7 канал в Одессе. Также с ним связывали сайт "УСИ Online" ("Украинская служба информации").

Аднану Кивану принадлежит половина бизнес-центра "Наполеон" в Одессе и еще 9 бизнес- и торговых центров и коммерческие помещения в жилых комплексах. В общей сложности площадь коммерческой недвижимости, по данным Forbes, составляет 145 тыс. квадратных метров.