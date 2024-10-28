Помер відомий підприємець-мультимільйонер та керівник компанії KADORR Group Аднан Ківан, який був найбільшим арабським інвестором в Україні.
Головні тези:
- Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, помер, залишивши за собою успішну бізнес-імперію.
- Підприємець створив компанію KADORR Group, яка спеціалізувалась на будівництві житлових комплексів у Одесі.
- Аднан Ківан увійшов до списку 100 найбагатших українців за версією Forbes та контролював видання Kyiv Post та 7 канал в Одесі.
- Підприємець також мав власні бізнес- та торгові центри, в тому числі половину бізнес-центру “Наполеон" у місті Одеса.
Що відомо про причини смерті Ківана та подальшу долю компанії KADORR
У компанії KADORR Group зазначили, що Ківан помер 28 жовтня. У грудні підприємцю мало виповнитись 62 роки.
За інформацією журналістів видання “Думська”, підприємець мав онкологічне захворювання.
Що відомо про бізнес-імперію Аднана Ківана в Україні
Аднан Ківан народився в Сирії 1 грудня 1962 року. Здобувши середню освіту, поїхав в Одесу навчатись в Академії харчових технологій.
У 2005-2006 роках заснував будівельні компанії "Діана-Плюс" і ПП "Інтерінвестбуд".
У 2010 році Ківан створив KADORR Group, яка звела більше 40 житлових комплексів, здебільшого в Одесі.
Також у 2017 створив компанію "Кадор зерно України", яка займається гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном та насінням та може вирощувати зернові та технічні культури.
У 2021 році він потрапив у список 100 найбагатших українців за оцінкою Forbes. Зокрема, опинився на 42 місці, а його статки сягали 240 мільйонів доларів.
Аднану Ківану належить видання Kyiv Post, 7 канал в Одесі. Також з ним пов'язували сайт "УСИ Online" ("Українська служба інформації").
Аднану Ківану належить половина бізнес‑центру "Наполеон" в Одесі та ще 9 бізнес- та торгових центрів та комерційні приміщення в житлових комплексах. Загалом площа комерційної нерухомості, за даними Forbes, становить 145 тис квадратних метрів.
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